Prime Video sumó a su catálogo la película Corazón indomable (Untamed Heart), un drama romántico que emociona con una historia intensa, delicada y con gran carga sentimental. La plataforma ofrece esta película clásica que combina esperanza, sensibilidad y un vínculo amoroso inesperado.

El filme debutó en 1993 bajo la dirección de Tony Bill. El guion fue escrito por Tom Sierchio, y su adaptación para el cine refleja la sensibilidad de la obra original. Los actores principales son Christian Slater, quien interpreta a Adam, y Marisa Tomei en el rol de Caroline.

Completan el reparto Rosie Perez como Cindy, Kyle Secor como Howard y Willie Garson como Patsy. El drama transcurre en un café en Minneapolis, donde ambos se encuentran y entrelazan sus destinos.

¿De qué se trata "Corazón indomable"?

Caroline trabaja como camarera en un restaurante. Ella tiene mala suerte en el amor y vive desencantada. Adam es el repartidor del lugar; él es solitario, callado y se esconde tras una timidez extrema. Una noche, Caroline sufre un ataque y Adam la rescata. A partir de allí, ella descubre a ese ser frágil y comienza una relación que florece en el afecto.

Adam cree que tiene un corazón prestado, pues le dijeron que su corazón provino de un babuino. Esa idea forma parte de su historia personal y es tema recurrente en su forma de entender la vida. Caroline se enamora de esa ternura atípica, aunque la pareja enfrenta adversidades, incluido el ataque de quienes acosaron a Caroline, lo que pone a Adam nuevamente en riesgo. La tensión emocional se intensifica cuando ella descubre que él tiene un defecto cardíaco grave que pone en peligro su vida.

La historia avanza con pequeños gestos, como el amor por la música y un regalo pensado con anticipación. Caroline lleva a Adam a un partido de hockey como sorpresa y él le deja un presente para el futuro.

¿Qué dice la crítica sobre "Corazón indomable"?

La película tuvo buena repercusión entre el público. Fue nominada al MTV Movie Award a la mejor escena de beso y mejor actor más deseable, reconocimiento concedido a Slater. El elenco, especialmente Tomei, recibió elogios por su interpretación sensible y humana.

La impresión del público y algunos críticos destaca la química entre Slater y Tomei. El guion puede parecer predecible, pero la actuación logra elevar la historia. La emotividad sincera atraviesa toda la película, con un tono romántico nostálgico que conecta con quien disfruta de historias de afecto verdadero.

Corazón indomable invita a reflexionar sobre el amor, la fragilidad humana y la belleza de los lazos inesperados. La película dura 102 minutos y es apta para mayores de 13. Está disponible en la suscripción de Prime Video en HD y con idioma en inglés, subtítulos también en inglés.