"Sé lo que hicieron el verano pasado" (2025)

La película de terror del 2025: Sé lo que hiciste el verano pasado es una continuación directa del clásico de 1997 y de su secuela de 1998, que mezcla nostalgia con nuevos rostros, renovando el subgénero slasher para la nueva generación.

En esta nueva entrega, dirigida por Jennifer Kaytin Robinson y coescrita con Sam Lansky, cinco amigos de la secundaria se reúnen en la localidad costera de Southport para retomar su amistad tras un evento de celebración. Durante esa reunión, provocan un accidente automovilístico fatal al borde de un acantilado, en el mítico trayecto conocido en la franquicia, y deciden cubrir lo ocurrido y guardar el secreto.

Un año después, los jóvenes empiezan a recibir cartas ominosas: alguien sabe lo que hicieron el verano pasado, y está decidido a que paguen. Uno por uno comienzan a ser perseguidos por un asesino con un gancho que parece saber demasiado. Angustia, culpa y acción se entrelazan cuando los cinco se ven obligados a buscar ayuda en los supervivientes de los crímenes anteriores: Jennifer Love Hewitt como Julie James y Freddie Prinze Jr. como Ray Bronson, personajes clave de las primeras películas.

Final de "Sé lo que hiciste el verano pasado"

Hacia el cierre de la película, se revela que la “leyenda” del pescador con gancho, o al menos su legado, sigue viva: los jóvenes se dan cuenta de que el crimen que creían enterrado forma parte de una cadena más grande de violencia que no solo involucra su accidente sino lo que el pueblo había intentado olvidar. Julie y Ray, con sus propias cicatrices de los eventos de 1997/1998, ayudan a la nueva generación a confrontar el asesino y desentrañar el encubrimiento que los afectó a todos.

El giro principal es que son dos asesinos los que están detrás de los crímenes: Ray Bronson y Stevie Ward. Ray ha quedado marcado por años de trauma, culpa y rencor, y ha orquestado la venganza. Stevie, que trabajaba para Ray, está involucrada y actúa como su cómplice. En la confrontación culminante, Ray llega en un bote para detener a Stevie cuando esta ha apuñalado a uno de los amigos, Danica, que cae al mar. Ray aparentemente “mata” a Stevie arrojándola al agua, pero queda implícito que podría haber sobrevivido.

Póster de "Sé lo que hicieron el verano pasado" (2025).

Además, hay una escena poscréditos en la que aparece Brandy Norwood como Karla Wilson (que aparece en la secuela de 1998. Karla está en su hogar viendo un informe de noticias sobre los recientes asesinatos en Southport. Aparece en la pantalla la figura de Julie James, y Karla recibe un mensaje con su propia cara tachada que dice “no ha terminado”.

La escena sugiere que el terror no terminó, que el legado de los asesinatos persiste, y que Karla podría tener un papel en la continuación de la saga.