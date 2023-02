La exitosa saga de terror "Sé lo que hicieron el verano pasado" tendrá una remake

La saga fue uno de los grandes fenómenos del terror estadounidense de la década de los '90 y Sony Pictures mostró su interés en poner en marcha un reboot.

La saga de películas Sé lo que hicieron el verano pasado fue uno de los grandes fenómenos del género de terror adolescente de finales de los 90. Ahora, Sony Pictures parece interesada en reiniciar la franquicia con una secuela-reboot que dirigirá Jennifer Kaytin Robinson (Revancha ya, Alguien especial) y en la que podrían regresar dos de los protagonistas de la cinta original, Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr.

Estrenada en 1997, la película dirigida por Jim Gellespie con guion de Kevin Williamson seguía los pasos de cuatro adolescentes que tras atropellar a un hombre en una carretera desierta se daban a la fuga e intentaban encubrir el suceso. Un año después, un maníaco con chubasquero de marinero y un afilado garfio dice saber lo que hicieron y empieza a matarlos uno tras otro. El filme fue todo un éxito de taquilla, recaudando más de 125 millones de dólares y propició una secuela directa, Aún sé lo que hicieron el verano pasado, estrenada en 1998. Ya en 2003, la saga contaría con una tercera película que, al margen de su trama, no guardaba ningún tipo de relación con sus predecesoras.

Ahora, según recoge Variety, después del reinicio televisivo de la saga que tuvo lugar en 2021 de la mano de Prime Vídeo, Sony Pictures quiere relanzar Sé lo que hicieron el verano pasado con un remake. El medio especializado precisó que Robinson, responsable de películas como Revancha Ya para Netflix, será la encargada de dirigir la película que contará con Leah McKendrick como guionista.

Un relanzamiento que podría suponer también el regreso de dos de los principales miembros del reparto original. Tanto Jennifer Love Hewitt como Freddie Prinze Jr. se encuentran en negociaciones para interpretar de nuevo sus respectivos roles en esta película que insuflará nuevos aires a la saga de Sé lo que hicieron el verano pasado y conectará su trama con las anteriores entregas de la franquicia. Además, el productor de las cintas originales, Neal H. Moritz, también se encuentra negociando su regreso en este remake de la franquicia.

Sarah Michelle Gellar, la actriz de Buffy, la cazavampiros, lanzó una denuncia que hace temblar a Marvel

La actriz Sarah Michelle Gellar, reconocida por haber protagonizado la serie Buffy, la cazavampiros y las películas de acción real de Scooby Doo, lanzó una fuerte crítica contra las películas de superhéroes, mercado que se divide entre las compañías Marvel y DC. Las declaraciones encendieron a los fans del género y provocaron una brecha de opiniones en las redes sociales.

"El género es donde las mujeres realmente pueden tener éxito y mantener una audiencia. Cada vez que Marvel intenta hacer una película con un elenco femenino, simplemente la destrozan... Desafortunadamente, el público no las acepta. Todavía existe esta mentalidad de superhéroe masculino, esta forma de pensar muy retrógrada", declaró a The Guardian.

En la misma entrevista, la intérprete también denunció el sexismo en Hollywood a la hora de conseguir papeles. "El trabajo puede no estar siempre ahí. Puede que te superen otras personas; los intereses cambian. Cuando tienes 30 y tantos años en este negocio, y pareces joven como yo, no consigues los papeles de esposa o madre atractiva, porque no pareces lo suficientemente mayor, pero eres demasiado mayor para ser la ingenua. Es una posición extraña", lamentó.

Asimismo, Gellar hizo referencia a las acusaciones contra el creador Joss Whedon por su conducta inapropiada en el set de Buffy, cazavampiros. "Nunca voy a entrar en detalles porque no ayuda en nada, no resuelve nada... Mi corazón está con las personas que están dispuestas a contar sus verdades, sus historias y sus experiencias. Solo sé que, para mí, al repetir las cosas, no hay nada que ganar. Lo que gano es asegurar de que haya mejores experiencias para la próxima generación", sentenció.

"No pasa un día en el que no leas una revista y te enteres de que un showrunner es despedido por un comportamiento impropio. Cuando estaba creciendo, la gente se gritaba en el set: actores, directores, todo el mundo. Eso no ocurre más. Si alguien sale al set gritando, es como '¡que haya paz!'. Nadie debe ser tratado así, lo hemos establecido", añadió la intérprete.