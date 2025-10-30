El influencer de cine Javi Ponzo hizo una recomendación en sus redes sociales, ideal para disfrutar del día de Halloween con una película de terror atrapante y oscura. Se trata de una ficción que forma parte del catálogo de la plataforma HBO Max y tiene una duración de 2 horas y ocho minutos.
La hora de la desaparición (originalmente Weapons) es la película en cuestión, protagonizada por Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong y Amy Madigan. El filme recomendado por Ponzo fue escrito, producido y dirigido por Zach Cregger y estrenado el 7 de agosto de este año.
"Match: La reina de las apps de citas es una pelicula basada en hechos reales que podés ver en Disney+. Te diría que es una peli dominguera a full, porque la verdad, no tiene nada extraordinario el relato ni las actuaciones, es como si todo fuera en modo por default", comentó Ponzo e indicó en qué contexto ver esta película. Y siguió: "Igual, me encantó conocer la historia de la cofundadora de Tinder y fundadora de Bumble y esas apps. Dale play".
Ponzo hizo una sinopsis de la película y escribió: "Narra la historia de la emprendedora Whitney Wolfe Herd, cofundadora de Tinder y fundadora de Bumble. La película se enfoca en su lucha para abrirse camino en la industria tecnológica dominada por hombres, incluyendo el acoso y las desigualdades que enfrentó, y su posterior éxito al crear su propia aplicación de citas centrada en las mujeres".
Elenco completo de Weapons
Josh Brolin como Archer Graff, padre de Matthew
Julia Garner como Justine Gandy, profesora
Cary Christopher como Alex Lilly
Alden Ehrenreich como Paul Morgan
Austin Abrams como James, criminal local.
Benedict Wong como Marcus Miller, el director de la escuela.
Amy Madigan como Gladys Lilly, tía abuela de Alex.
June Diane Raphael como Donna Morgan, esposa de Paul.
Toby Huss como Ed Locke, el capitán de policía y padre de Donna.
Whitmer Thomas como el Sr. Lilly, padre de Alex
Callie Schuttera como la Sra. Lilly, madre de Alex.
Clayton Farris como Terry Miller, esposo de Marcus.
Carrie Gibson como Marge.
Arya Posey como Lisa Flores, una de los estudiantes desaparecidos de Justine.