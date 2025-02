Dónde ver online "Al frente de la clase", la película que se volvió un éxito.

En los últimos años, varias películas inspiradoras basadas en historias reales han captado la atención de los espectadores. Al frente de la clase es una de ellas. Estrenada en 2008, esta producción cuenta la historia de superación de Brad Cohen, un joven con síndrome de Tourette que lucha por convertirse en maestro a pesar de las adversidades.

La película, basada en el libro autobiográfico Front of the Class: How Tourette Syndrome Made Me the Teacher I Never Had?, muestra el camino de Cohen desde la infancia hasta su carrera docente, abordando el impacto de su condición en su vida personal y profesional. A lo largo de los años, ha sido transmitida en distintos canales y plataformas, y actualmente puede verse en streaming.

¿Dónde ver online Al frente de la clase?

Para quienes deseen ver esta conmovedora historia, Al frente de la clase está disponible en Prime Video. La plataforma de streaming de Amazon ofrece la posibilidad de alquilar o comprar la película, permitiendo disfrutarla en cualquier momento y desde distintos dispositivos.

Al frente de la clase es una historia conmovedora.

¿De qué trata Al frente de la clase?

Al frente de la clase narra la vida de Brad Cohen, un joven con síndrome de Tourette que desde niño ha enfrentado la discriminación y el rechazo debido a los tics involuntarios que provoca su condición. A pesar de las dificultades, su determinación lo lleva a postularse como maestro de educación primaria, aunque sufre el rechazo de numerosas escuelas.

El relato se alterna entre su presente como adulto y su pasado, mostrando los desafíos que enfrentó en la infancia, como la falta de amigos y el cambio de escuela. Sin embargo, también cuenta con el apoyo de figuras clave en su vida, como un director que lo ayuda a ser aceptado por sus compañeros. Finalmente, Brad logra ser contratado como maestro de segundo grado, donde sus alumnos aprenden a convivir con su síndrome y a valorar su esfuerzo.

El reparto está encabezado por Jimmy Wolk en el papel de Brad Cohen, junto a Treat Williams, Patricia Heaton, Johnny Pacar y Sarah Drew, entre otros. La película fue filmada en Shreveport, Louisiana, y en Estados Unidos se estrenó dentro de la serie Hallmark Hall of Fame.

Con una historia emotiva y un mensaje de inclusión, Al frente de la clase sigue siendo una película que deja una huella en los espectadores y un recordatorio del poder de la perseverancia. Si todavía no la viste, este es tu momento para ir corriendo a Prime Video y hacerlo.