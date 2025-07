Dónde está la muñeca Annabelle original de la película "El Conjuro": así está hoy

La terrorífca muñeca Annabelle.

La historia real de Annabelle comenzó en 1970, cuando una estudiante universitaria aseguró que su muñeca exhibía comportamientos extraños. Preocupada por los sucesos, decidió contactar a Ed y Lorraine Warren, conocidos investigadores de fenómenos paranormales. Según los Warren, el objeto no estaba embrujado por el espíritu de una niña, como muchos creían, sino que había sido poseído por una entidad demoníaca.

El caso fue documentado y se convirtió en uno de los más populares del matrimonio Warren. Décadas después, esta historia inspiró a los creadores de El Conjuro, quienes convirtieron a la muñeca en un personaje clave dentro del universo de terror. A partir de su primera aparición en 2013, Annabelle fue protagonista de tres películas: Annabelle (2014), Annabelle: La creación (2017) y Annabelle 3: Viene a casa (2019).

Qué pasó con la muñeca Annabelle en 2025

Durante 2025, se difundieron rumores sobre una supuesta desaparición de la verdadera muñeca Annabelle. Todo comenzó cuando algunos asistentes a la gira Devils on the Run, organizada por la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra (NESPR), afirmaron no haberla visto durante una parada en Luisiana. El hecho coincidió con un incendio en el cercano Nottoway Resort, lo que alimentó las teorías sobre una posible conexión sobrenatural.

Las redes sociales rápidamente amplificaron la historia, y varios usuarios comenzaron a especular con que Annabelle había escapado, incluso sugiriendo que podría encontrarse en otras ciudades, como Chicago. La inquietud creció hasta que Dan Rivera, investigador principal de NESPR, publicó un video en TikTok para desmentir los rumores.

En la grabación, Rivera mostró el interior del museo del ocultismo de los Warren, donde Annabelle permanece guardada. Frente a la cámara, afirmó: “Annabelle no está desaparecida, ni mucho menos en Chicago”. Además, confirmó que la muñeca seguirá siendo parte de eventos organizados por NESPR, como la Rock Island Roadhouse Esoteric Expo 2025, programada para el 4 de octubre en Illinois.

Dónde se encuentra hoy la muñeca Annabelle original

Una muñeca de trapo, una posesión demoníaca y una investigación que marcó un antes y un después en la carrera de los Warren

Actualmente, la muñeca Annabelle se encuentra en el museo del ocultismo de los Warren, ubicado en Monroe, Connecticut. Este museo privado, fundado por Ed y Lorraine Warren, alberga una extensa colección de objetos vinculados a investigaciones paranormales realizadas por la pareja. Annabelle permanece resguardada en una vitrina de madera sellada, con un cartel que advierte sobre los riesgos de interactuar con ella.

A pesar de que el museo no está abierto al público de forma permanente, la NESPR organiza visitas guiadas y eventos especiales donde es posible observar la muñeca original. Durante las giras, como Devils on the Run, Annabelle es transportada bajo estrictas medidas de seguridad y solo es exhibida por breves períodos.

Lejos de desaparecer, el interés por la muñeca Annabelle continúa vigente tanto en el ámbito del entretenimiento como en la cultura paranormal. Su legado trasciende las películas de El Conjuro, consolidándola como uno de los objetos más enigmáticos del terror contemporáneo.