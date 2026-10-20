La película argentina con Ricardo Darín y Diego Peretti que es número 1 en Netflix en todo el mundo

Lo dejamos acá, la nueva película argentina de Netflix protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, alcanzó el puesto número 1 del Top 10 global semanal de películas de habla no inglesa de la plataforma. Desde su estreno, el pasado 16 de octubre, la producción registró 3 millones de visualizaciones en todo el mundo y se convirtió en uno de los títulos argentinos destacados del catálogo.

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Dirigida por Hernán Goldfrid y producida por Kenya Films, la película también tuvo un buen desempeño en distintos mercados internacionales. Durante su primera semana disponible, llegó al primer puesto del Top 10 semanal de Netflix en Argentina y Uruguay. Además, ingresó al ranking de las películas más vistas en España, Chile, Costa Rica, Israel, Paraguay y Venezuela.

El resultado consolida el alcance internacional de Lo dejamos acá, una producción nacional que reúne a dos figuras reconocidas del cine argentino en una historia que combina psicología, conflictos personales y creatividad. La trama sigue a un psicoanalista pragmático que comienza a perder la confianza en los métodos tradicionales de la psicología. Convencido de que necesita cambiar su manera de trabajar, empieza a cruzar los límites con sus pacientes, una decisión que inicialmente parece dar resultado.

Sin embargo, la llegada de un escritor que atraviesa un bloqueo creativo pone a prueba sus métodos y altera el equilibrio de su consulta. A partir de ese encuentro, la película explora la relación entre el terapeuta y sus pacientes, así como las consecuencias de cuestionar los límites de una práctica profesional.

Además de Ricardo Darín y Diego Peretti, la película cuenta con las actuaciones de Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico.

Las 2 veces que Darín y Peretti coincidieron en cine y teatro

La primera vez que Ricardo Darín y Diego Peretti trabajaron juntos fue en teatro, no en cine. Fue alrededor de 2001, cuando Peretti protagonizó Submarino amarillo, una obra en la que Darín estaba vinculado como productor y director. Años más tarde, en 2007, llegó su primer trabajo cinematográfico: La señal. Allí Darín no solo protagonizó, sino que también asumió la dirección junto con Martín Hodara, después de la muerte de Eduardo Mignogna. Peretti coprotagonizó la película.

"Durante los últimos días de Eva Perón, un par de detectives de bajo rango son asignados a un caso de corrupción en el que está involucrada la mafia", reza la sinopsis de La señal, película que actualmente puede verse en el catálogo de Disney+.