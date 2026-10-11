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Actúan Ricardo Darín y Mercedes Morán: la película argentina que dura dos horas y está en Netflix

La comedia romántica sigue la historia de una pareja que, tras 25 años de casados, decide separarse. Por qué es perfecta para disfrutar un día nublado.

11 de octubre, 2026 | 19.39
Ricardo Darín y Mercedes Morán.

El amplio catálogo de Netflix cuenta con una comedia romántica clave para disfrutar el fin de semana: El amor menos pensado. Protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán, la película argentina dura un poco más de dos horas y causa furor en la plataforma. 

De qué se trata "El amor menos pensado"

La historia sigue a Marcos (Ricardo Darín) y Ana (Mercedes Morán), un matrimonio que lleva 25 años de casados y de convivencia. Ambos atraviesan una crisis existencial y deciden separarse para probar cómo es la vida de solteros. 

Al principio, la nueva etapa les entusiasma y parece llena de posibilidades, pero con el correr del tiempo esa libertad se vuelve rutinaria para ella y una verdadera pesadilla para él. Entre citas fallidas y encuentros inesperados, la película pone en el centro la pregunta de qué pasa con el amor, la fidelidad, el deseo y el paso del tiempo cuando ya se vivió mucho.

El amor menos pensado es una gran comedia romántica de Ricardo Darín y Mercedes Morán

Con la dirección y el guion son de Juan Vera, fue estrenada en 2018 y, en ese año, logró abrir la sección oficial del Festival de San Sebastián y recibió seis nominaciones en los Premios Sur, entre ellas mejor ópera prima y mejor guion original.

¿Cuánto dura la película?

Con una duración de 136 minutos, es una opción pensada para una tarde o una noche tranquila de domingo. A pesar de que ya tiene varios años, desembarcó en Netflix en diciembre de 2023 y se mantiene entre las más elegidas de Netflix para ver durante el fin de semana y cada cierto tiempo vuelve a estar entre las sugeridas. Es de las más vistas en la plataforma de streaming en Latinoamérica.

MÁS INFO

Quiénes actúan en El amor menos pensado: el elenco completo

Además de Ricardo Darín y Mercedes Morán como la pareja central, el elenco se completa con:

  • Claudia Fontán
  • Luis Rubio
  • Andrea Pietra
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