El amplio catálogo de Netflix cuenta con una comedia romántica clave para disfrutar el fin de semana: El amor menos pensado. Protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán, la película argentina dura un poco más de dos horas y causa furor en la plataforma.

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De qué se trata "El amor menos pensado"

La historia sigue a Marcos (Ricardo Darín) y Ana (Mercedes Morán), un matrimonio que lleva 25 años de casados y de convivencia. Ambos atraviesan una crisis existencial y deciden separarse para probar cómo es la vida de solteros.

Al principio, la nueva etapa les entusiasma y parece llena de posibilidades, pero con el correr del tiempo esa libertad se vuelve rutinaria para ella y una verdadera pesadilla para él. Entre citas fallidas y encuentros inesperados, la película pone en el centro la pregunta de qué pasa con el amor, la fidelidad, el deseo y el paso del tiempo cuando ya se vivió mucho.

El amor menos pensado es una gran comedia romántica de Ricardo Darín y Mercedes Morán

Con la dirección y el guion son de Juan Vera, fue estrenada en 2018 y, en ese año, logró abrir la sección oficial del Festival de San Sebastián y recibió seis nominaciones en los Premios Sur, entre ellas mejor ópera prima y mejor guion original.

¿Cuánto dura la película?

Con una duración de 136 minutos, es una opción pensada para una tarde o una noche tranquila de domingo. A pesar de que ya tiene varios años, desembarcó en Netflix en diciembre de 2023 y se mantiene entre las más elegidas de Netflix para ver durante el fin de semana y cada cierto tiempo vuelve a estar entre las sugeridas. Es de las más vistas en la plataforma de streaming en Latinoamérica.

Quiénes actúan en El amor menos pensado: el elenco completo

Además de Ricardo Darín y Mercedes Morán como la pareja central, el elenco se completa con: