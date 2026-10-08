Actúan Benjamín Vicuña y Julieta Díaz: la película argentina que dura menos de 2 horas y es furor en Netflix

En el amplio catálogo de Netflix hay películas que pueden pasar por desapercibidas, es el caso de Corazón delator, una película argentina de menos de 2 horas. Disponible en el catálogo del gigante del streamig, es protagonizada por Benjamín Vicuña junto a Julieta Díaz y se trata de uno de los títulos nacionales más conmovedores de los últimos años.

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Dirigida por Marcos Carnevale, Corazón delator sigue a Juan Manuel (Benjamín Vicuña), un empresario que recibe un trasplante de corazón luego de la muerte de Pedro, un hombre de origen humilde. Después de la operación, comienza a investigar quién fue su donante y decide conocer más sobre su vida.

Corazón delator es una película protagonizada por Benjamín Vicuña y Julieta Díaz.

En ese camino conoce a Valeria (Julieta Díaz), la viuda de Pedro, y entre ambos nace una relación. Sin embargo, ella desconoce el verdadero motivo por el que Juan Manuel se acercó inicialmente. Mientras avanza el vínculo, el protagonista también comienza a involucrarse con el barrio donde vivía Pedro y con las personas que formaban parte de su vida.

De qué trata Corazón delator

La trama sigue a Juan Manuel, un empresario frío, calculador y distante que sufre un problema cardíaco grave y se salva gracias a un trasplante de corazón. Tras la intervención, comienza a experimentar un cambio emocional profundo y una inexplicable necesidad de averiguar quién fue su donante.

En su búsqueda descubre que el órgano pertenecía a Pedro, un hombre querido que vivía en un barrio popular amenazado por proyectos inmobiliarios. Al acercarse a ese entorno, Juan Manuel conoce a Valeria, la viuda del donante, y se involucra en la vida del lugar sin revelar su verdadera identidad ni el vínculo médico que lo une a ellos. A medida que ayuda al barrio a defenderse, entre ambos surge un enamoramiento inevitable, impulsado por esa misteriosa conexión emocional que parece perdurar a través del corazón trasplantado.

El conflicto principal gira alrededor del gran dilema moral del protagonista, quien debe mantener oculto su secreto mientras intenta redimir su pasado egoísta. La historia explora la culpa, la memoria afectiva del cuerpo y la posibilidad de una segunda oportunidad en la vida cuando la verdad amenaza con salir a la luz y cambiarlo todo.