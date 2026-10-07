Últimos días para ver "Ad Astra", la película de Brad Pitt que es un éxito en Netflix: de qué trata

La ciencia ficción en el cine ha demostrado que el viaje espacial puede ser tanto un espectáculo visual como un íntimo recorrido interior. Dentro de esta vertiente más reflexiva y autoral se ubica Ad Astra, una ambiciosa odisea cinematográfica lanzada en 2019 que cuenta con el protagonismo del actor estadounidense Brad Pitt. Dirigida por el prestigioso cineasta James Gray, la película destaca por priorizar el peso emocional y psicológico por encima de las tradicionales explosiones intergalácticas. Por ahora, puede verse en Netflix.

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Últimos días para verla en Netflix

Si tenés ganas de sumergirte en esta producción, el tiempo corre a paso acelerado. Ad Astra transita sus últimas horas en el catálogo de Netflix, ya que la plataforma de streaming confirmó que la película dejará de estar disponible este viernes 9 de octubre de 2026. Por ende, esta semana representa la oportunidad final para disfrutar de esta obra en el servicio.

La historia sigue a Roy McBride (interpretado por Brad Pitt), un astronauta sumamente sereno, famoso por mantener sus pulsaciones extraordinariamente bajas incluso en situaciones de extremo peligro. McBride es convocado para una misión confidencial a través del sistema solar con el objetivo de hallar a su padre, Clifford McBride (encarnado por Tommy Lee Jones), un legendario explorador espacial que desapareció décadas atrás durante la expedición del Proyecto Lima. Cuando una serie de misteriosas descargas de energía amenazan la vida en la Tierra, Roy debe adentrarse en las profundidades del cosmos. A medida que avanza desde la Luna hasta Marte, su travesía se convierte en un viaje melancólico hacia la soledad y los traumas familiares.

Ruth Negga y Brad Pitt. (Crédito de foto: 20th Century Fox)

Calificación y recepción de la crítica: una excelente opción

En cuanto a las valoraciones del público y de los especialistas, la obra genera opiniones divididas. En la plataforma IMDb registra un puntaje promedio de 6,5 sobre 10, lo que demuestra un recibimiento moderado entre el público general. Sin embargo, la crítica profesional la trató con un entusiasmo notablemente mayor: posee un 83% de aprobación en Rotten Tomatoes y una puntuación de 80 sobre 100 en Metacritic. Los especialistas destacaron con insistencia el trabajo actoral de Pitt, la fotografía de Hoyte van Hoytema y la composición musical de Max Richter.

A pesar de su discreto paso por los cines, la película resulta una opción muy buena para los fanáticos de la ciencia ficción. Su belleza estética y su madurez temática la convierten en un título recomendable para ver.