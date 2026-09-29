Estrenos de Netflix en octubre 2026: las series y películas que llegan

El décimo mes del año arranca en el catálogo de Netflix con una renovación estratégica de contenidos que combinan apuestas del cine argentino, regresos internacionales muy esperados y producciones ideales para la temporada. En este marco, la plataforma de streaming redobla la apuesta por el talento argentino al incorporar ficciones encabezadas por figuras de la industria como Ricardo Darín y Diego Peretti, al tiempo que trae de vuelta a uno de los fenómenos globales franceses más aclamados de los últimos tiempos: Lupin. A continuación, un recorrido completo por la grilla de lanzamientos que renovará la pantalla chica durante los próximos días.
Tres imperdibles en octubre: del genio de Darín y Peretti al regreso de "Lupin"
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Lo dejamos acá: encabeza la propuesta argentina con la dupla de Ricardo Darín y Diego Peretti, dirigida por Hernán Goldfrid. Sigue a un psicoanalista que se involucra en la vida de sus pacientes hasta que la llegada de un escritor bloqueado cuestiona su método.
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Animales: una de las grandes apuestas del mes en el terreno del thriller cinematográfico. La cinta promete mantener al espectador en tensión con una trama intensa, oscura y llena de giros de suspenso psicológico.
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Lupin (temporada 4): el esperado regreso de la serie francesa con Omar Sy como Assane Diop. Tras cuatro años tras las rejas, intenta rehacer su vida, pero un astuto imitador lo obligará a volver a la acción.
Calendario completo de estrenos en Netflix durante octubre
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1 de octubre:
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Al este del Edén
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Ricos sin dinero
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Rompiendo el hielo
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2 de octubre:
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#Amor
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Las cartas de la vida
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Schumacher 94: nace una leyenda
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3 de octubre:
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Rama 1/2
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4 de octubre:
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La caja azul
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6 de octubre:
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La casa del amor
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Mojo Brookzz: I know you lying
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7 de octubre:
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Machos de verdad
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El círculo
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Cada vez menos extraño
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¿Quién es Martin Mull?
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8 de octubre:
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Academia Unicornio: secretos por descubrir
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Bajo la superficie
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9 de octubre
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El hotel embrujado
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¿Es pastel? Halloween
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Animales
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La chispa del amor
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Doctora X
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10 de octubre:
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100 días de engaño
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13 de octubre:
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Tyson
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La trampa
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Michael Che: shot in Minnesota
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14 de octubre:
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El amor es ciego
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15 de octubre:
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La diplomática
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Hollywood arts
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La tormenta
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16 de octubre:
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Criminales organizados
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El discípulo
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Norm: la historia de Norm Macdonald
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Lo dejamos acá
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Solterísima también
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20 de octubre:
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Cyberpunk: edgerunners
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21 de octubre:
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Las madres de los pingüinos
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El experimento de la cárcel de Standford: un nuevo enfoque
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Six Kings Slam
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22 de octubre:
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Nadie quiere esto
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¿Por casualidad hablaban de mí?
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MÁS INFO
- 23 de octubre:
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Grande de España
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Lupin (temporada 4)
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Paralizada por la esperanza: la historia de Maria Bamford
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27 de octubre:
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El de Matthew Perry
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Zainab Johnson: Toxically Optimistic
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29 de octubre:
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Balaraw: la isla sangrienta
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Nosotros pero un poco mejor
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30 de octubre:
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SCTV: ese gran programa de TV que no sabías que existía
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Colisión
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Un trabajo maldito
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Derrota a Luke Littler
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