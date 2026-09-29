Estrenos de Netflix en octubre 2026: las series y películas que llegan

El décimo mes del año arranca en el catálogo de Netflix con una renovación estratégica de contenidos que combinan apuestas del cine argentino, regresos internacionales muy esperados y producciones ideales para la temporada. En este marco, la plataforma de streaming redobla la apuesta por el talento argentino al incorporar ficciones encabezadas por figuras de la industria como Ricardo Darín y Diego Peretti, al tiempo que trae de vuelta a uno de los fenómenos globales franceses más aclamados de los últimos tiempos: Lupin. A continuación, un recorrido completo por la grilla de lanzamientos que renovará la pantalla chica durante los próximos días.

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"Grande de España". (Crédito de foto: Netflix)

Tres imperdibles en octubre: del genio de Darín y Peretti al regreso de "Lupin"

Lo dejamos acá: encabeza la propuesta argentina con la dupla de Ricardo Darín y Diego Peretti, dirigida por Hernán Goldfrid. Sigue a un psicoanalista que se involucra en la vida de sus pacientes hasta que la llegada de un escritor bloqueado cuestiona su método.

Animales: una de las grandes apuestas del mes en el terreno del thriller cinematográfico. La cinta promete mantener al espectador en tensión con una trama intensa, oscura y llena de giros de suspenso psicológico.

Lupin (temporada 4): el esperado regreso de la serie francesa con Omar Sy como Assane Diop. Tras cuatro años tras las rejas, intenta rehacer su vida, pero un astuto imitador lo obligará a volver a la acción.

Calendario completo de estrenos en Netflix durante octubre

1 de octubre: Al este del Edén Ricos sin dinero Rompiendo el hielo

2 de octubre: #Amor Las cartas de la vida Schumacher 94: nace una leyenda

3 de octubre: Rama 1/2

4 de octubre: La caja azul

6 de octubre: La casa del amor Mojo Brookzz: I know you lying

7 de octubre: Machos de verdad El círculo Cada vez menos extraño ¿Quién es Martin Mull?

8 de octubre: Academia Unicornio: secretos por descubrir Bajo la superficie

9 de octubre El hotel embrujado ¿Es pastel? Halloween Animales La chispa del amor Doctora X



10 de octubre: 100 días de engaño

13 de octubre: Tyson La trampa Michael Che: shot in Minnesota

14 de octubre: El amor es ciego

15 de octubre: La diplomática Hollywood arts La tormenta

16 de octubre : Criminales organizados El discípulo Norm: la historia de Norm Macdonald Lo dejamos acá Solterísima también

20 de octubre: Cyberpunk: edgerunners

21 de octubre: Las madres de los pingüinos El experimento de la cárcel de Standford: un nuevo enfoque Six Kings Slam

22 de octubre: Nadie quiere esto ¿Por casualidad hablaban de mí?



23 de octubre: Grande de España Lupin (temporada 4) Paralizada por la esperanza: la historia de Maria Bamford

