De qué trata "Lo dejamos acá", la película argentina con Ricardo Darín y Diego Peretti que llega a Netflix en octubre 2026

El cine argentino suma una de las apuestas cinematográficas más esperadas del año dentro del catálogo de Netflix. La película Lo dejamos acá logra reunir en pantalla a una dupla icónica de la actuación nacional: Ricardo Darín y Diego Peretti. Bajo la dirección de Hernán Goldfrid y con un guion escrito por Emanuel Díez, el largometraje se perfila como un hito del entretenimiento.

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El elenco se completa con las actuaciones de Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico, quienes conforman un sólido reparto coral que aporta matices dramáticos y gran solvencia a esta ambiciosa producción.

Un duelo entre la terapia, el arte y las certezas

La trama de Lo dejamos acá se adentra en los rincones de la psiquis humana mediante un inteligente thriller psicológico con matices de comedia dramática. En esta historia, Ricardo Darín encarna al psicólogo, un experimentado terapeuta que atraviesa una severa crisis profesional y comienza a cuestionar las herramientas tradicionales del psicoanálisis. Por su parte, Diego Peretti asume el rol de un escritor renombrado, aquejado por un agudo bloqueo creativo que acude al consultorio en busca de respuestas desesperadas.

A partir de los encuentros en la consulta, se desata un apasionante duelo intelectual donde la dinámica habitual entre analista y paciente se desmorona por completo. Entre sus ejes temáticos principales, el guion aborda la pérdida de fe en las certezas vocacionales, el colapso de la inspiración artística, los límites éticos de la práctica profesional y la forma en que las vulnerabilidades interpelan tanto a quien busca ayuda como a quien intenta guiar el proceso de sanación.

"Lo dejamos acá", película argentina. (Crédito de foto: Netflix)

"Lo dejamos acá": estreno, presupuesto y rodaje porteño

El estreno oficial de esta película tendrá una presentación internacional en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián antes de llegar al catálogo global de Netflix el próximo 16 de octubre de 2026. Respecto al presupuesto asignado, aunque los montos económicos exactos se mantienen bajo estricta confidencialidad por políticas de la plataforma, el proyecto contó con una importante inversión financiera liderada por la productora Kenya Films (impulsada por Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak) en colaboración exclusiva con Netflix.

Por último, las jornadas de rodaje se llevaron a cabo íntegramente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde diversas calles porteñas y locaciones de interior sirvieron para construir la atmósfera visual que envuelve a este esperado relato.