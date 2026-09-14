Actúan Ricardo Darín y Diego Peretti: la película argentina que se estrena en octubre en Netflix

El calendario cinematográfico nacional suma uno de los títulos más convocantes del año, ya que el próximo 16 de octubre desembarcará en el catálogo de Netflix la película Lo dejamos acá. Se trata de un largometraje que vuelve a juntar en pantalla a dos de los rostros más populares del cine argentino: Ricardo Darín y Diego Peretti.

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Antes de su llegada al ámbito del streaming, la producción tendrá su exhibición inaugural en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, marcando su punto de partida en el circuito de festivales globales. La trama pone el foco en la figura de un terapeuta interpretado por Darín, quien empieza a cuestionar los principios éticos y las herramientas de su práctica profesional tras atravesar una fuerte pérdida de fe en los abordajes tradicionales de la psicología. Dispuesto a ensayar nuevos caminos para atender a sus pacientes, el protagonista comienza a cruzar delgada líneas normativas dentro del encuadre analítico.

El disparador dramático se consolida con la entrada a escena de un autor literario encarnado por Peretti, sumido en una parálisis creativa que le impide avanzar en sus textos. Ese cruce en el espacio terapéutico genera una dinámica que rebasa la relación clásica entre profesional y consultante, empujando al analista a una revaluación profunda de su propia labor y de su mirada sobre la conducta humana.

La realización estuvo a cargo del cineasta Hernán Goldfrid, con antecedentes en proyectos como Tesis sobre un homicidio y Música en espera. El trabajo de guion fue desarrollado por Emanuel Díez, responsable de aportes en títulos como El encargado, Nada y Coppola, el representante. La propuesta lleva el sello de Kenya Films, la productora impulsada por Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak, que vuelve a apostar por relatos de alcance masivo.

Lo dejamos acá.

Otra serie argentina para ver en Netflix

El panorama de las producciones nacionales en la oferta del streaming encuentra en El tiempo de las moscas una propuesta ideal para el consumo de un tirón. Lanzada por la plataforma Netflix a comienzos de 2026, esta miniserie argentina de seis episodios combina drama criminal y momentos de marcada tensión bajo el liderazgo actoral de Carla Peterson y Nancy Dupláa.

La narración sigue el vínculo entre Inés y La Manca, dos mujeres que consolidan su amistad tras cumplir condena en prisión por sus delitos previos. En la actualidad, ambas intentan mantenerse en el camino de la legalidad mediante la gestión de una empresa de fumigación. Sin embargo, la irrupción de una clienta poco transparente vuelve a arrastrarlas al terreno delictivo, comprometiendo tanto su libertad como la sociedad que construyeron.