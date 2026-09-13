Actúan Carla Peterson y Nancy Duplaá: la serie argentina perfecta para maratonear un domingo

El panorama de las producciones nacionales en la oferta del streaming encuentra en El tiempo de las moscas una propuesta perfecta para maratonear. Lanzada por Netflix a comienzos de 2026, esta miniserie argentina de seis episodios combina drama criminal y momentos de tensión con el trabajo actoral principal de Carla Peterson y Nancy Duplaá.

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La narración sigue el vínculo entre Inés y La Manca, dos mujeres que consolidan su amistad tras cumplir condena en prisión por sus delitos previos. En la actualidad, ambas intentan mantenerse en el camino de la legalidad mediante la gestión de una pequeña empresa de fumigación. Sin embargo, la irrupción de una clienta poco transparente vuelve a arrastrarlas al terreno delictivo, comprometiendo tanto su libertad como la sociedad que construyeron.

El proyecto destaca por reunir el talento actoral de Carla Peterson, Nancy Dupláa y Valeria Lois en los papeles centrales, secundadas por figuras como Osqui Guzmán, Diego Velázquez y Carlos Belloso. La realización cuenta con la dirección de Ana Katz y Benjamín Naishtat, sobre un guion desarrollado por Gabriela Larralde, Nicolás Diodovich y Leandro Custo bajo la producción de Haddock Films. La trama integra los acontecimientos de las novelas Tuya y El tiempo de las moscas, obras escritas por Claudia Piñeiro que comparten el recorrido vital de su protagonista, logrando una síntesis argumental fluida y atrapante.

Elenco de El tiempo de las moscas

Carla Peterson como Inés Lamas

Nancy Dupláa como Mariana "La Manca" Suárez

Valeria Lois como Susana Bonar

Osqui Guzmán como Rody

Jimena Anganuzzi como Trinidad

Diego Velázquez como Ricardo Donato

Carlos Belloso como Dr. Ortiz

Julia Dorto como Laura Pereyra

Diego Cremonesi como Ernesto Pereyra

Ezequiel Radusky como Leverato

Lola Berthet como Sonia

Ginette Reynal como Blanca

María Marull como Teresa

Diego Gentile como Oscar Pereyra

Mercedes Moltedo como Pauli

María Rosa Fugazot como Marta

Paula Rubinsztein como Sandra

Mariano Sayavedra como Ale

Rudy Chernicoff como Piatti

Ana Castro como Guillermina

Juan Luppi como Javier

Claudia Piñeiro como Jueza

El Tiempo de las Moscas.

Otra opción para ver en Netflix

Toda la verdad de mis mentiras es una miniserie española que adapta la novela homónima de Elísabet Benavent, escritora reconocida por obras como Valeria, Un cuento perfecto y Fuimos canciones. Con una estructura breve de cinco episodios, la producción entrelaza comedia, romance y drama a partir de la travesía de un grupo de amistades. Lo que inicia como una celebración colectiva durante un viaje en casa rodante se transforma de manera paulatina en un escenario condicionado por viejos afectos, dinámicas no resueltas e informaciones no reveladas entre los integrantes de la travesía.