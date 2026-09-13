Actúan Carla Peterson y Nancy Duplaá: la serie argentina perfecta para maratonear un domingo

El panorama de las producciones nacionales en la oferta del streaming encuentra en El tiempo de las moscas una propuesta perfecta para maratonear. Lanzada por Netflix a comienzos de 2026, esta miniserie argentina de seis episodios combina drama criminal y momentos de tensión con el trabajo actoral principal de Carla Peterson y Nancy Duplaá.
La narración sigue el vínculo entre Inés y La Manca, dos mujeres que consolidan su amistad tras cumplir condena en prisión por sus delitos previos. En la actualidad, ambas intentan mantenerse en el camino de la legalidad mediante la gestión de una pequeña empresa de fumigación. Sin embargo, la irrupción de una clienta poco transparente vuelve a arrastrarlas al terreno delictivo, comprometiendo tanto su libertad como la sociedad que construyeron.
El proyecto destaca por reunir el talento actoral de Carla Peterson, Nancy Dupláa y Valeria Lois en los papeles centrales, secundadas por figuras como Osqui Guzmán, Diego Velázquez y Carlos Belloso. La realización cuenta con la dirección de Ana Katz y Benjamín Naishtat, sobre un guion desarrollado por Gabriela Larralde, Nicolás Diodovich y Leandro Custo bajo la producción de Haddock Films. La trama integra los acontecimientos de las novelas Tuya y El tiempo de las moscas, obras escritas por Claudia Piñeiro que comparten el recorrido vital de su protagonista, logrando una síntesis argumental fluida y atrapante.
Elenco de El tiempo de las moscas
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Carla Peterson como Inés Lamas
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Nancy Dupláa como Mariana "La Manca" Suárez
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Valeria Lois como Susana Bonar
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Osqui Guzmán como Rody
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Jimena Anganuzzi como Trinidad
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Diego Velázquez como Ricardo Donato
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Carlos Belloso como Dr. Ortiz
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Julia Dorto como Laura Pereyra
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Diego Cremonesi como Ernesto Pereyra
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Ezequiel Radusky como Leverato
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Lola Berthet como Sonia
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Ginette Reynal como Blanca
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María Marull como Teresa
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Diego Gentile como Oscar Pereyra
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Mercedes Moltedo como Pauli
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María Rosa Fugazot como Marta
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Paula Rubinsztein como Sandra
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Mariano Sayavedra como Ale
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Rudy Chernicoff como Piatti
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Ana Castro como Guillermina
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Juan Luppi como Javier
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Claudia Piñeiro como Jueza
Otra opción para ver en Netflix
Toda la verdad de mis mentiras es una miniserie española que adapta la novela homónima de Elísabet Benavent, escritora reconocida por obras como Valeria, Un cuento perfecto y Fuimos canciones. Con una estructura breve de cinco episodios, la producción entrelaza comedia, romance y drama a partir de la travesía de un grupo de amistades. Lo que inicia como una celebración colectiva durante un viaje en casa rodante se transforma de manera paulatina en un escenario condicionado por viejos afectos, dinámicas no resueltas e informaciones no reveladas entre los integrantes de la travesía.