Netflix estrenó "Toda la verdad de mis mentiras", una miniserie española basada en la novela homónima de Elísabet Benavent, autora de Valeria, Un cuento perfecto y Fuimos canciones.

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De sólo cinco episodios, la historia combina comedia, romance y drama a partir de un viaje que reúne a un grupo de amigos. Lo que comienza como una despedida de soltera en una autocaravana pronto queda atravesado por sentimientos, vínculos del pasado y secretos que permanecían ocultos.

¿De qué se trata Toda la verdad de mis mentiras?

La historia sigue a Coco y Marín, dos mejores amigos y compañeros de departamento que mantienen una relación muy cercana desde hace años. Ambos forman parte de un grupo que decide viajar en una caravana para celebrar la despedida de soltera de Blanca, pero el recorrido pronto deja al descubierto sentimientos, secretos y situaciones que habían permanecido ocultos.

Durante la escapada, la convivencia obliga a los protagonistas a enfrentarse con aquello que intentaban evitar: Coco comienza a notar que su vínculo con Marín puede esconder algo más que una amistad, mientras que él atraviesa sus propias dudas y parece mantener distancia en determinados momentos.

A medida que avanzan los días, los integrantes del grupo también quedan involucrados en distintos conflictos sentimentales. Aroa, por ejemplo, permanece pendiente de su expareja, mientras que otros personajes aportan nuevos rumores y tensiones que complican todavía más la relación entre los amigos.

El viaje continúa hasta llegar a la costa, donde la cercanía entre ambos vuelve a generar situaciones incómodas. Al mismo tiempo, los problemas del resto del grupo se acumulan y las conversaciones entre los protagonistas hacen cada vez más difícil mantener en secreto aquello que sienten.

Cuando llega el momento de regresar, los escenarios que surgieron durante la despedida terminan enfrentando al grupo con sus propias verdades. Coco y Marín deberán decidir qué lugar ocupa su relación y si pueden conservar la amistad después de todo lo que salió a la luz durante el viaje.

Ficha técnica Toda la verdad de mis mentiras