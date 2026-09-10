La serie española que todos ven en Netflix: de qué trata su atrapante trama

La ficción televisiva Valle salvaje es una de las series más vistas de Netflix por su atrapante trama y se convierte en una opción ideal para maratonear. La ficción reúne a emblemas de la actuación española, loq ue vuelve a la propuesta aún más llamativa para las masas.

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Ambientada en 1763, la historia sigue los pasos de Adriana, una joven cuya vida da un giro drástico tras la muerte de su padre y el descubrimiento de un acuerdo firmado en secreto que la obliga a trasladarse desde Madrid hacia Valle Salvaje, una remota región del norte de España, para contraer matrimonio con un desconocido. En su nuevo destino, la protagonista debe lidiar con la hostilidad del entorno de su prometido y la presencia de su tía, doña Victoria, mientras se enfrenta a antiguos secretos familiares, el descubrimiento del amor y los riesgos derivados de investigar las verdaderas causas detrás del fallecimiento de su progenitor.

El rodaje de la tira se inició en abril de 2024 utilizando como escenario principal el municipio de La Pinilla en Segovia, complementado con grabaciones en locaciones históricas como el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, el Palacio de Hoyuelos, el Palacio de Aranjuez, la Finca de la Granjilla en El Escorial y la Casa de las Cadenas en Toledo. En materia de distribución, además de su desembarco en la grilla vespertina de la televisión pública española, Netflix sumó la producción a su catálogo para ofrecer sus entregas de manera diaria en todos los países de habla hispana.

Producida de forma conjunta por Bambú Producciones, StudioCanal y Canal Panda, la propuesta nació a fines de 2023 tras el acuerdo de RTVE para desarrollar una primera temporada de 120 episodios con una inversión presupuestaria de 11,1 millones de euros.

Valle Salvaje.

Elenco completo de Valle Salvaje