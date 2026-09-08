La serie argentina de comedia que arrasa en Disney Plus: de qué trata

El género policial y la comedia convergen en Gutiérrez is mai neim, la propuesta protagonizada por Darío Barassi y Yayo que arrasa en reporoducciones en Disney+ desde el 26 de agosto. Ambientada en el conurbano bonaerense, la producción propone una mirada irreverente sobre las dinámicas de investigación, donde las equivocaciones y la falta de pericia de sus personajes principales articulan el pulso de cada capítulo.

{{{htmlAmp}}}

El desencadenante de la trama es un incidente diplomático de alto impacto: el asesinato del embajador ruso en la Argentina de un disparo en la cabeza. Por una cuestión de jurisdicción, la causa queda bajo la responsabilidad del subcomisario Roberto Gutiérrez, rol a cargo de Darío Barassi, un efectivo con plena dedicación a su labor pero con escasa preparación para gestionar un crimen de esa envergadura.

La investigación suma tensión cuando la CIA intenta tomar el control del expediente. Frente a la intromisión del organismo norteamericano, Gutiérrez rechaza las directivas externas para sostener el mando en su territorio y resolver el hecho mediante sus propios métodos. En esa tarea cuenta con el respaldo del teniente Rubén Torcoletti, interpretado por Yayo, quien asume el rol de coequiper en las distintas instancias del caso.

A diferencia de los investigadores idóneos habituales en el género, la dupla protagonista se caracteriza por la improvisación, el margen de error constante y un desempeño inusual en el esclarecimiento de delitos. Esa suma de obstinación, ingenuidad y procedimientos poco ortodoxos construye la identidad de la historia y el eje de su propuesta cómica.

A lo largo de la pesquisa para determinar a los responsables y los móviles del homicidio, Gutiérrez y Torcoletti atraviesan situaciones caóticas que involucran desarmaderos clandestinos, estafas, tomas de rehenes, bingos, protestas en la vía pública, tramas de disidencia rusa e intervenciones insólitas que derivan en un permanente registro disparatado.

Gutiérrez is mai neim.

Elenco de Gutiérrez is mai neim