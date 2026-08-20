Los Testamentos: cuándo se estrena la temporada 2 en Disney Plus la continuación del Cuento de la Criada

La opresiva República de Gilead vuelve a abrir sus puertas para una nueva entrega llena de tensión, rebelión y secretos soterrados. Tras el impacto de su primera temporada en abril de 2026, Los Testamentos obtuvo gran éxito en audiencia. Por esto, Disney confirmó la renovación oficial para un segundo ciclo.

La trama de esta historia se centra en la vida de una joven generación de mujeres, encarnadas principalmente por Agnes (Chase Infiniti), la hija biológica de June Osborne criada en el seno del régimen, y Daisy (Lucy Halliday), una recién llegada desde Canadá. Ambas deben aprender a sobrevivir bajo el adoctrinamiento de la brutal Escuela de Tías dirigida por la temible Tía Lydia (Ann Dowd). Entre la fe forzada, los matrimonios arreglados y la amenaza constante del sistema, la ficción explora la resiliencia femenina frente al totalitarismo.

Detalles de la producción de "Los Testamentos" y fechas de estreno

Tras el anuncio formal de renovación respaldado por MGM Television y Hulu para su emisión en Disney+, el showrunner Bruce Miller lidera al equipo de guionistas que se encarga de confeccionar los nuevos episodios. El calendario de la producción establece el inicio del rodaje para enero de 2027, fijando la fecha de estreno para el segundo semestre del 2027, con lanzamientos semanales a lo largo de diez capítulos.

Las filmaciones volverán a concentrar sus operaciones principales en Toronto, Canadá, locación clave para recrear los fríos paisajes urbanos y las zonas fronterizas del estado represivo. Además, figuras de la talla de Elisabeth Moss y Warren Littlefield continúan como productores ejecutivos, garantizando la misma calidad técnica y la atmósfera visual desoladora que caracterizaron la primera entrega.

Chase Infinity vuelve para la temporada 2 de "Los Testamentos". (Crédito de foto: Disney)

La gran continuación de "El Cuento de la Criada"

Basada en la novela homónima publicada por Margaret Atwood en 2019, Los Testamentos funciona como la continuación narrativa y secuela directa del fenómeno El Cuento de la Criada (The Handmaid's Tale). La historia se sitúa quince años después de los eventos que marcaron el destino de June Osborn, conectando la memoria del pasado con el crecimiento del movimiento clandestino de resistencia Mayday.

Más allá de ser un relato derivado, la serie profundiza en el conflicto al mostrar tanto las fisuras políticas internas del régimen como la vida de los refugiados exiliados en territorio canadiense. Con la reaparición crucial de la Tía Lydia, quien ahora opera con agendas ocultas tras su fachada de estricta instructora, la producción se consolida como el pilar fundamental para comprender el desenlace de la saga distópica más influyente de la televisión contemporánea.