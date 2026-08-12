Toy Story 5: la desgarradora escena entre Jessie y Emily que Pixar eliminó a último momento

Desde su estreno en cines argentinos, Toy Story 5 se convirtió en una de las películas más taquilleras del año con 3.819.887 entradas vendidas, superando a Spider-Man: Brand New Day (2.071.449) y a La Odisea (1.110.998), de Christopher Nolan. Como sus predecesoras, la cinta tuvo más de un momento emotivo, pero según se dio a conocer, también podría haber incluído la escena más desgarradora de toda la escena... si no hubiese sido descartada.

El reencuentro de Jessie y Emily

Desde su primera aparición en Toy Story 2, Jessie ha sido uno de los personajes más icónicos de la franquicia. A pesar de su carácter alegre y valiente, la muñeca arrastraba un triste pasado, ya que su dueña de toda la vida, Emily, la había abandonado, causando en ella una gran desconfianza y miedo. Todo esto lo ilustra la película de 1999 con un montaje al son de When Somebody Loved Me.

La historia de Jessie tiene un final feliz, pues al final de esa segunda entrega de la saga era adoptada por Andy y pasaba a formar parte de la familia de juguetes de Woody y Buzz Lightyear. No obstante, su conexión con Emily sigue siendo un rasgo esencial del personaje y Toy Story 5 en principio iba a aprovecharla.

"Una escena eliminada de Toy Story 5 revela el reencuentro de Jessie con Emily, que ahora es abuela", anunció una publicación de Discussing Film, que recientemente compartió el metraje descartado. En el víieo, formado por dibujos y con una pista de voz provisional, se puede apreciar cómo Jessie ve a su antigua dueña junto a su nieto. Temerosa de acercarse, es Perdigón el que hace que la mujer la descubra y con asombro y alegría la recoja del suelo para luego presentársela al pequeño. "No recuerdo que llevara ninguna placa, pero le queda bien", observa.

Según señala ComicBook, puede ser que la escena nunca pasara del storyboard debido a cambios tempranos en la historia. En la versión final de la película, la antigua casa de Jessie está habitada por una nueva familia y el cierre de su historia con Emily se ve reflejado en el descubrimiento de que esta llamó a su hija como su muñeca preferida, demostrando que nunca llegó a olvidarla.

Con información de Europa Press.