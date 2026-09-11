Netflix se rinde ante el nuevo escalofriante thriller de terror sobrenatural

Netflix sumó a su catálogo de septiembre "Abigail", una película de terror y suspenso estrenada en 2024 que combina un secuestro, una mansión aislada y una criatura sobrenatural.

{{{htmlAmp}}}

Protagonizada por Melissa Barrera, Dan Stevens, Alisha Weir y Kathryn Newton, la historia comienza cuando un grupo de delincuentes recibe el encargo de secuestrar a Abigail, una bailarina de 12 años e hija de una poderosa figura del mundo criminal. El objetivo parece sencillo: mantenerla retenida durante una noche y cobrar un rescate de 50 millones de dólares.

Para cumplir con el plan, los integrantes de la banda llevan a la menor hasta una antigua mansión alejada. Sin embargo, lo que parecía un trabajo de pocas horas cambia cuando comienzan a ocurrir hechos extraños y los secuestradores descubren que la víctima no es quien aparenta ser.

¿De qué se trata Abigail, el thriller de terror que desembarcó en Netflix?

La película sigue a Abigail, una niña de 12 años que es secuestrada por un grupo de delincuentes contratado para mantenerla cautiva durante una noche. El objetivo es pedir un rescate de 50 millones de dólares a cambio de devolverla con vida. Para concretar el plan, trasladan a la menor hasta una enorme mansión aislada, donde deberán esperar hasta completar el encargo.

Entre los integrantes del operativo se encuentra Joey, una joven encargada de cuidar a la rehén. A diferencia del resto, comienza a mostrar cierta empatía hacia ella y trata de mantenerla tranquila mientras esperan instrucciones. Abigail, por su parte, aparenta ser una niña asustada y permanece encerrada en una habitación bajo vigilancia.

El panorama cambia cuando los integrantes comienzan a notar que algo no encaja. La propiedad está completamente aislada y las comunicaciones con el exterior se vuelven cada vez más difíciles. Poco después, uno de ellos aparece muerto en circunstancias que los demás no consiguen explicar.

El temor aumenta cuando descubren que Abigail no es una víctima indefensa. La niña revela una naturaleza sobrenatural y convierte el lugar en un escenario de persecución. Quienes habían llegado para custodiarla pasan a convertirse en sus presas y deben encontrar una forma de escapar.

La historia transcurre prácticamente durante una misma noche y utiliza los distintos sectores de la propiedad para desarrollar los enfrentamientos. Joey, Frank, Sammy, Peter, Rickles y Dean intentan mantenerse con vida mientras buscan una salida y conocen nuevas características de la criatura que tienen delante.

Ficha técnica de Abigail