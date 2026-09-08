Netflix sumó a su catálogo Back to Black, la biopic de Amy Winehouse que reconstruye la vida y la carrera de la reconocida cantante británica. La película recorre sus primeros años en la música, su ascenso a la fama internacional y los acontecimientos personales que atravesó durante ese período.

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Con Marisa Abela, quien interpreta a Winehouse, la producción cuenta con la dirección de Sam Taylor-Johnson. El argumento también pone el foco en la relación de la artista con Blake Fielder-Civil, interpretado por Jack O'Connell, y en el proceso que acompañó la creación del álbum Back to Black.

¿De qué trata Back to Black, la biopic de Amy Winehouse?

La película sigue a Amy Winehouse desde sus primeros pasos en la música hasta su consolidación como una de las principales voces de la escena británica. El relato muestra su relación con el jazz y el desarrollo de un estilo propio que posteriormente la llevaría al reconocimiento internacional.

Uno de los ejes principales es su vínculo con Blake Fielder-Civil, una relación que tuvo una fuerte influencia en su vida personal y que también aparece vinculada con las canciones de Back to Black, el álbum que da nombre a la película.

A medida que su carrera avanza, Winehouse queda expuesta a una atención mediática cada vez mayor. La historia aborda sus dificultades personales, sus problemas de adicción y las consecuencias que tuvo la fama sobre su vida cotidiana.

Además de Abela y O'Connell, el elenco incluye a Eddie Marsan, quien interpreta a Mitch Winehouse, el padre de Amy; Lesley Manville, Juliet Cowan y Sam Buchanan.

El guion fue escrito por Matt Greenhalgh, mientras que la dirección estuvo a cargo de Taylor-Johnson. La producción utiliza las canciones de Winehouse para reconstruir distintas etapas de su vida y el contexto en el que surgieron algunas de sus obras más conocidas.

Ficha técnica de Back to Black