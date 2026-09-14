Un drama adolescente que te atrapa al instante: de qué trata la serie que arrasa en Netflix

La plataforma Netflix incorporó a su catálogo la ficción La Timonel (Crew Girl), una serie canadiense de drama deportivo y aprendizaje adolescente que tuvo su lanzamiento oficial el 10 de septiembre de 2026. La trama sigue el recorrido de una destacada remera que, tras mudarse a la costa este de los Estados Unidos y comprobar la inexistencia de un equipo femenino en su nuevo colegio, decide asumir la conducción como timonel del convulsionado conjunto masculino de la institución.

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El proyecto fue concebido por Vivian Lin y Morwyn Brebner, con la producción de Great Pacific Media y Blue Ant Studios. Lin se desempeña como guionista, productora ejecutiva y showrunner de la tira, acompañando un equipo de producción ejecutiva integrado por Matthew Hornburg, Mark JW Bishop, Jennifer McCarron, Donna Luke, Michael MacMillan, Jeff Norton, Lindsay Macadam, Hillary Zwick Turner, Tony Chung y Lori Massini, con el cineasta Simon Barry a cargo de la dirección del capítulo piloto.

El rodaje de la ficción se llevó a cabo en diversas locaciones de la Columbia Británica, abarcando puntos de la isla de Vancouver como Victoria y Sidney, mientras que el Castillo Hatley funcionó como la fachada del establecimiento educativo ficticio. Para las secuencias acuáticas, filmadas en el Parque Regional Elk/Beaver Lake y en el canal Gorge Waterway, la realización empleó una estructura flotante equipada con cámaras para remolcar las embarcaciones durante los planos cerrados, reservando el uso de drones para las tomas donde el elenco navegaba sin asistencia técnica.

La timonel.

Otra serie para maratonear en Netflix

La propuesta audiovisual española Toda la verdad de mis mentiras desembarcó en la pantalla pequeña como una adaptación de la obra literaria de Elísabet Benavent, autora que alcanzó repercusión internacional a través de títulos como Valeria, Un cuento perfecto y Fuimos canciones. La producción se concreta en un formato sintético de cinco capítulos donde confluyen los recursos del género romántico, la comedia y las tensiones del drama contemporáneo.

El eje argumental se despliega a partir de un viaje en casa rodante emprendido por un grupo de amigos con el propósito inicial de celebrar una despedida de soltera. Sin embargo, la convivencia forzada en la ruta expone de forma progresiva la fragilidad de los vínculos, trayendo a la superficie dilemas afectivos del pasado, emociones contenidas y verdades omitidas que transforman de manera definitiva las relaciones entre los tripulantes.