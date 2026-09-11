Dónde ver online "Monstruo: la historia de Lizzie Borden", el espeluznante true crime del momento: esta es la forma

La nueva entrega de la aclamada antología criminal creada por Ryan Murphy e Ian Brennan traslada su foco a finales del siglo XIX para explorar uno de los crímenes más perturbadores y enigmáticos de la historia estadounidense. La trama de Monstruo: la historia de Lizzie Borden se sumerge en la opresiva atmósfera de la familia Borden en Fall River, Massachusetts, desentrañando la red de rencores familiares, represión social y violencia latente que desembocó en el atroz asesinato a hachazos del patriarca Andrew Borden y de su esposa Abby.

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¿Dónde se puede ver la historia de Lizzie Borden?

La miniserie (o cuarta temporada de la antología Monstruo) está disponible de manera exclusiva en la plataforma de streaming Netflix, integrándose a su catálogo global como el siguiente capítulo de la exitosa franquicia antológica que previamente abordó los escalofriantes casos reales de Jeffrey Dahmer, los hermanos Menendez y Ed Gein.

La serie está protagonizada por Ella Beatty, y en esta edición la producción sigue de cerca a una joven acorralada por las estrictas normas victorianas y los abusos emocionales de su entorno, transformando una clásica narrativa de true crime en un complejo estudio psicológico sobre la ira, los traumas familiares y la fractura de los sueños.

Lizzie Borden, la mujer del hacha. (Crédito de foto: Netflix)

La historia real detrás de la serie

Lizzie Borden fue una mujer estadounidense nacida en 1860 que se convirtió en la figura central del juicio por homicidio más célebre de la era victoriana. El 4 de agosto de 1892, su padre y su madrastra fueron hallados masacrados en su propia vivienda. Debido a sus contradictorias declaraciones policiales y al sospechoso acto de haber quemado uno de sus vestidos días después del crimen, las autoridades arrestaron a Lizzie como la principal sospechosa de la masacre. Tras un tenso e histórico juicio en 1893, el jurado la declaró absuelta por falta de pruebas físicas concluyentes, dejando el caso legalmente no resuelto y alimentando una fascinación popular.

En cuanto a la veracidad de la producción, la serie se basa sólidamente en hechos reales, pero recurre a la ficción dramática para llenar las lagunas del expediente histórico. Si bien la reconstrucción del caso, la fecha de los asesinatos y la estructura del proceso judicial respetan los acontecimientos verdaderos, los creadores se toman licencias creativas al reimaginar diálogos íntimos, posibles móviles psicológicos y la dinámica entre los personajes.

La obra combina investigación periodística e histórica con audaces licencias narrativas para ofrecer un relato adictivo y profundamente oscuro sobre una de las leyendas más fascinantes de la historia criminal estadounidense.