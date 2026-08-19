Yo, Narciso, de Adrián Suar, se convirtió en la película argentina más vista en lo que va de 2026

Entre el jueves 13 y el domingo 16 de agosto de 2026, la concurrencia a las salas de cine argentinas tuvo uno de sus picos históricos de 2026, con un total de 1.086.505 espectadores que disfrutaron los estrenos de la semana. Y la comedia de Adrián Suar Yo, Narciso fue uno de los más elegidos, convirtiéndose en la película argentina más vista en lo que va de 2026.

Según números extraídos de Ultracine, Yo, Narciso logró posicionarse en el segundo puesto de la taquilla semanal con 202.911 espectadores en sus primeros cuatro días en cartel, convirtiéndose en la película argentina más vista del año. El portal también ofreció una comparativa entre la comedia de Suar y Natalia Oreiro con otros arranques de producciones locales que alcanzaron el millón de espectadores y estableció que Yo, Narciso ocupa el puesto 16ª de los mejores primeros fines de semana de la historia del cine argentino.

La película superó los estrenos de títulos como Un argentino en Nueva York (200.718), Mamá se fue de viaje (186.164) y El secreto de sus ojos (182.027), y quedó muy cerca de Argentina, 1985 (206.944) y Tesis sobre un homicidio (208.750). Por otro lado, Yo, Narciso se convirtió en el tercer mejor arranque de toda la filmografía de Adrián Suar, quedando por detrás de El fútbol o yo (290.139 en 2017) y Me casé con un boludo (423.435 en 2016).

Yo, Narciso sigue a Rocío, profesora universitaria de sociología, que escribe un libro sobre el narcisismo moderno y decide estudiar el fenómeno desde adentro. Elige como caso a Máximo, un carismático cirujano plástico, y bajo una identidad falsa se hace pasar por paciente interesada en un retoque estético para observarlo sin ser descubierta. Las consultas empiezan a convertirse en citas donde él despliega todo su encanto.

El fenómeno Spider-Man

Más allá del éxito de Adrián Suar, la película Spider-Man: Brand New Day se quedó con 477.078 espectadores en 559 salas y un acumulado de 2.642.631 espectadores, consolidándose como uno de los estrenos más taquilleros del año.