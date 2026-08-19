¿Fue Jack El Destripador una fake news? El documental que revela lo que nunca se dijo sobre el mito

Sobre la leyenda de Jack El Destripador se ha dicho mucho, pero la única certeza es que jamás se pudo demostrar la identidad del asesino, lo que llevó a crear innumerables teorías al respecto. Y una nueva serie, Jack el Destripador: escrito en sangre se propone el análisis de su figura. Los detalles del show que a través de sus tres episodios, plantea una nueva perspectiva: que el temible descuartizador fuera tan solo un invento de la prensa.

La serie que se estrenará en AMC desvela un ángulo impactante y poco conocido de los crímenes múltiples perpetrados en el barrio londinense de Whitechapel en 1888. Así, repasa el conocido caso siguiendo los pasos de los redactores de The Star, el periódico conformado por Fred Best y otros periodistas, que pudieron ser los responsables de crear la leyenda de Jack el Destripador. La producción plantea cómo en esos momentos el barrio londinense atravesaba un estado de pánico que la prensa supo aprovechar. De esta forma, varios medios como The Star alcanzaron grandes niveles de fama gracias a la cobertura del caso.

Con titulares sensacionalistas, cartas falsas en las que se hacían pasar por el propio asesino y el señalamiento continuo a sospechosos equivocados, la docuserie apunta cómo The Star desató una histeria colectiva que transformó las calles de Whitechapel. Además, no solo plantea la posibilidad de que Fred Best y sus compañeros crearan el mito, sino que sugiere que también se aseguraron de que jamás fuese descubierto.

La serie documental promete que durante sus tres horas de duración, el espectador será testigo de un thriller escalofriante que relata una historia repleta de especulaciones camufladas de verdades, pistas falsas y pruebas fabricadas con el mero objetivo de sacar provecho económico y tener la exclusiva.

Jack El Destripador: quién es el principal apuntado como el asesino

El asesino en serie 'Jack el Destripador' era un inmigrante polaco llamado Aaron Kosminski, según pruebas de ADN halladas en la ropa de una de sus víctimas durante los crímenes que cometió en el distrito londinense de Whitechapel a finales del siglo XIX, informó el diario británico 'Daily Mail'.

El descubrimiento de la identidad de 'El Destripador' fue realizado después de que un empresario identificado como Russell Edwards comprara en 2007 el chal perteneciente a Catherine Eddowes, la segunda víctima del asesino, y entregara la ropa al doctor Jari Louhelainen, especializado en analizar pruebas genéticas de crímenes históricos. El doctor Louhelainen consiguió extraer el ADN del material, que contenía tanto la sangre de Eddowes como el semen de su asesino. Tras verificar que la pieza de tela pertenecía a la fallecida a través del estudio genético de sus descendientes, Louhelainen procedió a comparar el semen del asesino con los sospechosos de la época.

Kosminski, de 23 años en el momento de los asesinatos, era un peluquero polaco que había escapado de los pogromos rusos en 1880, y fue considerado en la época como uno de los sospechosos más probables. Los documentos le señalaban como un "probable esquizofrénico paranoico con alucinaciones auditivas y propenso a la masturbación", de acuerdo con las notas del responsable de la investigación, el inspector jefe Donald Swanson.

La Policía nunca consiguió recabar las pruebas necesarias para condenar a Kosminski, a pesar de que un testigo le situó en el escenario de uno de los crímenes. No obstante, las autoridades le pusieron bajo vigilancia constante hasta que finalmente fue ingresado en una clínica psiquiátrica donde permanecío hasta su muerte.