Brujas: la historia del fenómeno teatral que atravesó 34 años, fue un antes y un después para Moria Casán y tuvo un final definitivo

El furor por la serie Moria, de Netflix, reavivó las búsquedas por aspectos curiosos de la vida de "La One" que se muestran en los capítulos. Y uno de ellos es la mítica Brujas, la comedia que marcó para siempre su carrera y se mantuvo en vigencia durante 34 años. La historia detrás del éxito que reunió a generaciones de actrices en escena y se convirtió en un hito teatral.

La historia comenzó con cinco mujeres sobre el escenario: Thelma Biral, Nora Cárpena, Moria Casán, Graciela Dufau y Susana Campos. Bajo la dirección de Luis Agustoni, la obra tomó como punto de partida el reencuentro de cinco antiguas compañeras de un colegio religioso. Una cena entre amigas se transforma progresivamente en una conversación cargada de confesiones, recuerdos y revelaciones sobre sus vidas. El debut fue en Mar del Plata, en 1991, y el fenómeno que se produjo salpicó a todas las intérpretes. La propuesta encontró rápidamente a su público. Aquella primera formación permaneció en cartel hasta 1997 y, después de una pausa, volvió a reunirse en 2000. El regreso confirmó que el vínculo entre el espectáculo y los espectadores seguía intacto.

Pero el tiempo también dejó sus marcas. La muerte de Susana Campos impidió que el quinteto original volviera a reunirse de manera completa. Cuando Brujas regresó en 2010, Leonor Benedetto ocupó su lugar junto a Biral, Cárpena, Casán y Dufau. La obra incluso se animó a cambiar completamente de generación. En 2018 llegó una nueva versión protagonizada por Inés Estévez, Andrea Bonelli, María Socas, Viviana Saccone y Romina Ricci. Aquella experiencia demostró que el texto podía sobrevivir más allá de las actrices que habían convertido a Brujas en un clásico.

El gran reencuentro se produjo en 2021, cuando el espectáculo regresó para celebrar sus 30 años. Moria Casán, Nora Cárpena, Thelma Biral y Graciela Dufau volvieron a ponerse en la piel de sus personajes, acompañadas por María Leal. Durante esa etapa también hubo reemplazos, entre ellos el de Sandra Mihanovich por Dufau en determinados períodos. En 2024 llegó otro cambio significativo: Thelma Biral dejó la obra y Luisa Kuliok tomó su lugar.

El final definitivo

La última temporada tuvo además un enorme valor simbólico. Brujas regresó al Teatro Atlas de Mar del Plata, la sala donde había comenzado su historia en 1991. Allí, 34 años después, sus protagonistas anunciaron la despedida definitiva.

El final llegó en 2025. No hubo una nueva pausa ni la promesa de otra reposición: esta vez la intención era cerrar definitivamente el ciclo. La obra se despidió después de haber atravesado décadas de transformaciones en el teatro argentino y de haber cambiado varias veces de protagonistas.