Moria Casán: los videos e imágenes reales de los momentos más icónicos de la serie.

Netflix empezó la cuenta regresiva para el estreno de Moria, la serie basada en la vida de la actriz Moria Casán que dirigió Javier Van de Couter (Mía, Tesis sobre una domesticación) y muchos se preguntan cuántos hechos de la vida real de "La One" serán representados en la ficción que tiene a Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth encarnándola en distintas etapas de su vida. En ese marco, un repaso por algunos momentos memorables y polémicos que ocurrieron en la realidad y se verán en la producción de 8 capítulos.

El debut de Moria Casán en el teatro de revista

"Bajé de las escaleras de la facultad de Derecho y a la hora estaba actuando en un teatro de revista, haciendo un striptease vestida de hombre. Casi como Carlitos Chaplin (risas). No tuve tiempo de avisar en mi casa, me tuve que auto producir en media hora, me marcaron unos pasos y salí al escenario. Después de eso pude hacer cualquier cosa", sostuvo Moria Casán en una entrevista con El Destape en abril del 2022. Su accidentado debut en la revista y cómo fue descubierta por Carlos A. Petit (interpretado por Luis Machín) es uno de los primeros momentos de la vida de la actriz que se ven en el capítulo 1, protagonizado por Sofía Gala Castiglione.

Rita Tudero y Mario Castiglione en Monumental Moria

Uno de los ciclos más recordados de Moria Casán en la televisión fue Monumental Moria, junto a Mario Castiglione, quien por ese entonces era su pareja y luego fue el padre de Sofía Gala. Y Rita Turdero, "La Pantera de Mataderos" fue uno de los personajes más queridos del programa. En la serie de Netflix, Sofía Gala y Marco Antonio Caponi (Mario Castiglione) recrean un famoso sketch de Rita Turdero, una de las creaciones más deshinibidad de la diva.

Ciclos musicales de Monumental Moria

También, dicho ciclo se caracterizó por contar con números musicales donde Moria vestía exuberantes looks y pelucas. En la serie de Netflix se recrea uno de los cuadros más recordados con la diva luciendo una peluca violeta y acompañada por un cuerpo de bailarines.

Moria Casán: los videos e imágenes reales de los momentos más icónicos de la serie.

Una de sus películas más recordadas con Olmedo y Porcel

La serie de Netflix también muestra el paso de Moria Casán por las comedias picarescas de Olmedo y Porcel, con un fragmento de una de las escenas icónicas que compartió con la dupla y con Susana Giménez en la película A los cirujanos se les va la mano. La serie explora la tensa relación profesional que tuvieron Susana y Porcel, y como Moria pidió, por contrato a Gerardo Sofovich, "que nadie le toque el culo".

El corte de corpiños en Playa Franka

El corte de corpiños de Playa Franka fue un ritual que se convirtió en el símbolo del balneario creado por Moria Casán y Luis Vadalá en Mar Chiquita, inaugurado el 10 de enero de 1994. La ceremonia abría cada temporada de verano y representaba, según sus organizadores, un acto de liberación frente a los prejuicios sobre el cuerpo femenino y el topless. Las mujeres que querían participar se reunían en la playa al comienzo de la temporada. Moria Casán encabezaba el acto con un micrófono y arengaba al público, mientras las participantes se quitaban el corpiño y, con tijeras, lo cortaban en público o lo entregaban para que fuera cortado como gesto simbólico.

"No era jamón, era japaleta"

“No era jamón, era japaleta” es una de las frases más famosas de Moria Casán, y es una de las escenas más divertidas de la serie (en los capítulos protagonizados por Griselda Siciliani como "La One"). La historia ocurrió en Mar del Plata, durante un viaje de Moria para promocionar un espectáculo. La diva había ido a un restaurante después de una función. Según contó años después, la dueña del lugar quería que Moria hiciera una nota promocionándolo, pero no había preparado comida para recibirla y, cuando finalmente aparecieron unos bocaditos, Moria quedó indignada con la calidad. Entonces llegó la frase: “La dueña es una pesada, los bocaditos no eran de jamón, era japaleta, todo berreta. Y en vez de champagne, sidra caliente".

El desmayo actuado

En uno de los episodios protagonizados por Griselda Siciliani como Moria Casán se explora la tensa relación que "La One" mantuvo con una joven Sofía Gala, quien en un momento de su vida -y harta por la exposición mediática de su madre- decide emanciparse. En la serie, la noticia provoca tal impacto en Moria que la actriz finge un desmayo solo para tener la atención de su hija. La historia real tiene algunas diferencias, pero fue Sofía Gala quien la contó durante una entrevista: de adolescente, tras una fuerte pelea con su mamá, se escapó de la casa familiar en Parque Leloir y a los pocos minutos, la mujer que trabajaba en la casa salió a avisarle que Moria se había desmayado... pero Moria lo había fingido para tener su atención.

La detención en Paraguay

En los últimos episodios de Moria, se explora uno de los momentos más polémicos en la vida de "La One": su primera detención en Paraguay por un supuesto robo de joyas y algunos años más tarde, por posesión de cocaína. En julio de 2012, Moria viajó a Paraguay para participar del Mega Fashion Show, realizado en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque. Para el evento, el joyero Armando Benítez le prestó una gargantilla con zafiros y un par de aros, cuyo valor conjunto rondaba los 82.000 dólares. Después del espectáculo ocurrió el problema: cuando el joyero fue a recuperar las piezas, las joyas ya no estaban. Benítez denunció la desaparición y la Fiscalía paraguaya emitió una orden de captura contra Moria. Moria estaba a punto de tomar un avión rumbo a Buenos Aires cuando fue detenida en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Pasó la noche en una comisaría de mujeres de Asunción y al día siguiente declaró ante la Fiscalía.

Pero, en diciembre de 2015, Moria volvió a Paraguay para solucionar definitivamente sus problemas judiciales. Allí fue detenida nuevamente, esta vez por una orden vinculada a aquella causa, y quedó alojada en la cárcel de mujeres del Buen Pastor, en Asunción. La situación se complicó todavía más porque durante el procedimiento se informó que llevaba 1,6 gramos de cocaína en su billetera, lo que generó otra causa. Estuvo nueve días detenida y recuperó la libertad el 23 de diciembre de 2015.