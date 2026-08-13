Quién hace de Susana Giménez en la serie de "Moria" en Netflix: las actrices que interpretan a la diva

La expectativa alrededor de Moria, la serie biográfica centrada en la vida de la icónica diva argentina Moria Casán, alcanzó su punto máximo antes del estreno, tras revelarse el elenco que revivirá sus momentos más memorables. Producida para Netflix, la ficción promete repasar desde sus inicios en el teatro de revista hasta su consolidación como una figura imponente e infaltable del espectáculo rioplatense. En ese recorrido lleno de plumas, la figura de Susana Giménez resulta imprescindible: amiga, rival mediática y compañera de escenario, “Su” tendrá una presencia estelar en la producción.

Dos actrices para personificar a la diva de los teléfonos

Para capturar las distintas etapas de la vida de Susana Giménez y su vínculo con Moria, la producción tomó la decisión artística de convocar a dos actrices que interpretarán a la diva en diferentes momentos de su carrera. La versión joven estará a cargo de Micaela Riera, quien asume la interpretación de Susana durante la década de 1980, época dorada en la que ambas divas deslumbraban juntas compartiendo escenario en el teatro de revistas.

Micaela Riera, como Susana Giménez. (Crédito de foto: Netflix)

Por otro lado, la etapa de madurez y de consolidación televisiva estará interpretada por Leticia Brédice, cuya versatilidad y temperamento actoral prometen recrear la frescura, las muletillas icónicas y el carisma arrollador de la diva de los teléfonos en su época de mayor apogeo. Estas interpretaciones buscarán reflejar la complicidad y el brillo de la dupla que copó las marquesinas porteñas.

Leticia Brédice, como Susana Giménez. (Crédito de foto: Netflix)

Una ficción fiel a la desmesurada realidad de la "One"

Más allá del despliegue escénico y los nombres propios, uno de los puntos fuertes de la serie será su apego a la realidad biográfica de Moria Casán. El guion no esquiva los episodios controversiales ni el entramado de relaciones complejas que marcaron su historia. Desde sus romances hasta sus momentos más oscuros, la narrativa busca ser un reflejo fiel de la memoria, combinando la reconstrucción de época con el tono irónico y transgresor que siempre la caracterizó.

La historia busca alejarse de ser una hagiografía. La producción propone una mirada sobre los entretelones de la farándula nacional. Con una ambientación cuidada y un elenco que promete dar de que hablar, la serie no solo repasará la trayectoria de Ana María Casanova, sino que pintará un retrato de la época dorada del espectáculo argentino.