Mis muertos tristes: reparto y de qué trata la miniserie de Netflix basada en los cuentos de Mariana Enriquez

Netflix estrena Mis muertos tristes, una miniserie de cuatro episodios basada en cuentos de Mariana Enríquez que promete convertirse en un hito del terror psicológico latinoamericano. La trama se centra en Ema, una médica recién jubilada que intentó reprimir durante toda su vida un don aterrador: la capacidad innata de comunicarse con los difuntos. Tras la muerte de su madre y un complejo reencuentro familiar, la frontera entre el mundo terrenal y el más allá comienza a fracturarse irreparablemente.

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Ambientada en un denso clima suburbano, el asesinato de tres adolescentes y el desencadenamiento de fenómenos inexplicables desatan una profunda crisis familiar. Las apariciones espectrales obligan a los vecinos a enfrentar sus deudas, secretos y traumas en una historia marcada por la tensión y el dolor.

Un elenco estelar y la mirada de Pablo Larraín

La dirección de la producción está a cargo del prestigioso cineasta chileno Pablo Larraín, quien aporta su destreza narrativa para construir atmósferas opresivas e inquietantes a través de la productora Fábula. En el apartado actoral, el proyecto ostenta un reparto de primer nivel encabezado por Mercedes Morán en el rol protagónico de Ema. El elenco se completa con actuaciones de Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Germán de Silva, la actriz chilena Luz Jiménez y Carolina Sánchez Álvarez.

El equipo construyen una interpretación visceral que transmite la desesperación, la culpa y la extrema vulnerabilidad de una comunidad completamente atravesada por el duelo, el miedo colectivo y las sombras de la violencia social urbana. Además, la fotografía de Sergio Armstrong apuntala una puesta en escena aterradora.

Dolores Fonsi y Alejandra Flechner en "Mis muertos tristes". (Crédito de foto: Netflix)

Los cuatro cuentos de Mariana Enriquez que adaptan la trama

La miniserie traslada a la pantalla el universo literario de Mariana Enriquez, una figura líder del terror contemporáneo en español. Para construir esta narrativa continua, la adaptación combina de manera orgánica cuatro de sus cuentos más aclamados: el relato que da título a la serie, "Mis muertos tristes", junto a "Cuando hablábamos con los muertos", "Julie" y "Un lugar soleado para gente sombría".

La reescritura del guion, realizada por la propia Enriquez junto a Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Larraín, entrelaza a los personajes y situaciones de estos relatos en una sola historia unificada. Así, la producción fusiona la violencia cotidiana y el drama social con una experiencia perturbadora e impactante en todo el panorama televisivo actual, donde los espectros reflejan las desgarradoras heridas y marcas invisibles del pasado colectivo.