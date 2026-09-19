La serie de Netflix que combina drama, suspenso y crimen, ideal para maratonear

Netflix mantiene en su catálogo de septiembre Entrevías, la serie española protagonizada por Jose Coronado, Luis Zahera y Nona Sobo, que combina drama, suspenso y crimen a partir de los conflictos que atraviesan una familia y los habitantes de un barrio de Madrid.

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Creada por David Bermejo y de cuatro temporadas, la ficción centra su historia en Tirso Abantos, un veterano de guerra que lleva una vida tranquila al frente de una ferretería hasta que su nieta adolescente, Irene, queda involucrada con los traficantes de drogas que operan en el barrio. Frente a esta situación, decide intervenir por su cuenta para alejarla de ese entorno y recuperar el vínculo familiar.

Con un total de 32 episodios, arribó en la plataforma en 2024, instancia que le permitió alcanzar el primer puesto mundial de las más vistas de habla no inglesa.

¿De qué se trata Entrevías?

La historia se desarrolla alrededor de Tirso Abantos, quien decide enfrentarse al entramado delictivo que opera en el barrio después de comprobar que Irene quedó expuesta a ese ambiente. Su intervención lo lleva a enfrentarse con Sandro, uno de los principales responsables del tráfico de drogas, mientras intenta mantener a su nieta alejada de Nelson, con quien mantiene una relación.

En paralelo, Ezequiel Fandiño, un policía que conoce desde hace años el funcionamiento de Entrevías, intenta aprovechar la situación para avanzar sobre las organizaciones criminales. Su estrategia cambia cuando Amanda, una nueva inspectora jefe, llega al barrio y comienza a controlar las investigaciones policiales. La relación entre ambos queda atravesada por sus diferentes métodos y por los intereses que cada uno intenta proteger.

La situación se modifica cuando Tirso descubre que la actividad delictiva no se limita al tráfico de drogas y que distintos personajes buscan controlar el territorio. La caída de algunos integrantes de las bandas genera nuevos enfrentamientos, mientras Nelson y Nata, una joven vinculada con él, quedan cada vez más involucrados en ese ambiente.

La segunda temporada amplía el conflicto con la llegada de Guillermo Salgado, un empresario que pretende adquirir propiedades del barrio para desarrollar un proyecto inmobiliario. Tirso queda enfrentado con sus planes, al mismo tiempo que debe afrontar nuevos problemas familiares y las consecuencias de los enfrentamientos ocurridos anteriormente.

Mientras tanto, Ezequiel continúa utilizando sus contactos dentro del mundo criminal para obtener información y conservar su posición dentro de la policía. Sus decisiones lo llevan a establecer alianzas con personajes que también tienen intereses propios en el control de Entrevías.

En la tercera temporada aparece Maica, la exesposa de Tirso y madre de sus hijos, que regresa al barrio después de varios años dedicada a tareas de cooperación. Su objetivo es poner en marcha una fundación destinada a ayudar a jóvenes vinculados con las pandillas, pero su proyecto genera diferencias con Tirso sobre la manera de afrontar los problemas de la zona.

La última etapa de la serie vuelve a poner el foco en los vínculos familiares y en los cambios que atraviesan los protagonistas. Los conflictos acumulados entre Tirso, Irene, Nelson y Ezequiel se mezclan con nuevas disputas relacionadas con el delito y con la transformación del barrio, mientras cada personaje debe afrontar las consecuencias de sus decisiones.

Ficha técnica de Entrevías