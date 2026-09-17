Netflix incorporó a su catálogo Gandhari, una película india de acción y suspenso protagonizada por Taapsee Pannu, que gira en torno a una madre que inicia una búsqueda luego de la desaparición de su hija.

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Dirigido por Devashish Makhija, el thriller llegó a la plataforma el 3 de septiembre de 2026 y se posicionó entre las producciones más vistas en Argentina.

La historia de Gandhari está ambientada en Joypurra, una localidad ficticia donde una desaparición familiar deriva en una investigación relacionada con una organización criminal dedicada al tráfico de menores.

¿De qué se trata Gandhari, el nuevo thriller hindú de Netflix?

La trama comienza cuando Bani y Gokul se encuentran en una estación de tren junto a su hija Mishty, hasta que la menor es llevada por la fuerza. En medio del intento de impedirlo, la madre recibe un fuerte golpe que afecta temporalmente su visión, pero no detiene su intención de averiguar qué ocurrió con la niña.

A partir de allí, queda involucrada en una serie de situaciones que la llevan a enfrentarse con personas relacionadas con la desaparición. El recorrido está marcado por diferentes indicios que permiten reconstruir los movimientos posteriores al secuestro y conocer el vínculo entre varios de los involucrados.

La pesquisa oficial queda en manos de Kabir, un agente interpretado por Jatin Sarna, quien comienza a reunir información sobre el caso y encuentra conexiones con otras desapariciones. El avance de su trabajo permite identificar la existencia de una estructura organizada detrás de estos hechos.

Uno de los nombres que aparece durante el desarrollo es Blackhole, una organización relacionada con el tráfico de menores. Su funcionamiento se convierte en una pieza central para comprender qué hay detrás de los casos y cómo se articulan las personas involucradas.

Mientras tanto, Bani debe desenvolverse en un contexto que se vuelve cada vez más peligroso. La pérdida temporal de la visión modifica sus posibilidades de actuar y la obliga a recurrir a otros sentidos para reconocer lo que ocurre a su alrededor, especialmente durante los enfrentamientos con quienes intentan impedir que avance.

Ficha técnica de Gandhari