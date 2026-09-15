Actúan Pablo Echarri y Julieta Cardinali: la serie argentina que ya comenzó a grabarse y saldrá en Netflix

La producción audiovisual argentina sigue sumando propuestas de peso para el mercado del streaming y, entre las ficciones nacionales que ya iniciaron sus jornadas de rodaje destaca Sangre. Ésta es una de las apuestas más potentes dentro del catálogo de Netflix y la historia promete cautivar a la audiencia a través de una trama cargada de suspenso, relaciones complejas, pasiones ocultas y un entramado familiar cruzado por la sed de venganza y los secretos no revelados.

{{{htmlAmp}}}

Para dar vida a este intenso drama narrativo, la plataforma reunió a un elenco de figuras consagradas y talentos emergentes de alcance internacional. La producción de Netflix cuenta con los roles protagónicos de Julieta Cardinali y Pablo Echarri, acompañados por Macarena Achaga y José Giménez Zapiola, conocido popularmente como "El Purre". Además, la tira sumará el aporte interpretativo del destacado actor uruguayo César Troncoso en una participación especial.

La realización general del proyecto se encuentra bajo la dirección de la dupla integrada por Sebastián Pivotto y Alejandro Ibáñez, realizadores de amplia experiencia en la industria que buscan imprimirle un ritmo visual cinematográfico y una atmósfera de constante incertidumbre. Con una factura técnica orientada al estándar de las grandes series dramáticas de la región, Sangre busca consolidar el interés del público global por los relatos locales de tono oscuro y pasional.

La combinación de figuras con amplia trayectoria en la televisión y el cine junto a caras jóvenes de proyección en redes y plataformas apunta a construir un atractivo transversal. La fase de filmación avanza a paso firme para terminar de darle forma a este thriller argumental y, aunque aún no se oficializó la fecha exacta de su desembarco en las pantallas, el proyecto ya se perfila como uno de los lanzamientos más esperados dentro de la producción original producida en el país.

Peretti y Darín en Lo dejamos acá.

Otra opción argentina para ver pronto en Netflix

El calendario cinematográfico nacional suma uno de los títulos más convocantes del año con la llegada a la pantalla de Netflix de Lo dejamos acá, largometraje que desembarcará en el catálogo el próximo 16 de octubre. La propuesta destaca por volver a reunir en escena a Ricardo Darín y Diego Peretti, dos de las figuras de mayor peso y trayectoria en el cine argentino.

Antes de su incorporación a la oferta de la plataforma, la producción tendrá su presentación oficial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, marcando así su debut en el circuito internacional. La historia se centra en un terapeuta encarnado por Darín, quien entra en un profundo cuestionamiento de los límites éticos y metodológicos de su disciplina tras perder la confianza en los abordajes analíticos tradicionales. Decidido a explorar dinámicas alternativas para el tratamiento de sus pacientes, el profesional comienza a transitar terreno ambiguo, vulnerando de forma paulatina los encuadres normativos de la práctica psicológica.