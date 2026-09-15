Dónde ver online "Los caballeros", la serie de acción de gran éxito: esta es la forma

El universo del crimen organizado y la alta aristocracia británica se entrelazan de forma magistral en Los caballeros, una vibrante serie que combina acción, intriga y comedia. La trama sigue a Eddie Horniman, un antiguo capitán del ejército que regresa intempestivamente a la mansión familiar tras la repentina muerte de su padre, el duque de Halstead. Durante la lectura del testamento, Eddie descubre que ha heredado la finca ancestral y el título nobiliario, desplazando a su inestable hermano mayor.

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No obstante, el verdadero sobresalto ocurre al enterarse de que debajo de su propiedad funciona una gigantesca granja clandestina de cannabis perteneciente a un sofisticado imperio narco. Determinado a proteger a su familia y desvincularse de las redes ilegales, Eddie intenta negociar con los criminales, sumergiéndose en un peligroso juego de engaños donde descubrirá que posee un inesperado talento para el hampa.

¿Dónde ver esta serie y cuáles son sus personajes principales?

Esta atrapante ficción se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix. El reparto principal está encabezado por Theo James en el rol de Eddie Horniman, el reservado aristócrata reconvertido en estratega criminal. Lo acompaña Kaya Scodelario como Susie Glass, la implacable y elegante mujer al frente del imperio de la marihuana mientras su progenitor cumple condena. El elenco secundario lo integran Daniel Ings como el caótico e irresponsable Freddy Horniman; Joely Richardson como Lady Sabrina, la matriarca del clan; Vinnie Jones en el papel del fiel guardabosques Geoffrey Seacombe; Ray Winstone encarnando al temible capo Bobby Glass; y Giancarlo Esposito como Stanley Johnston, un magnate estadounidense obsesionado con apoderarse de la finca.

Giancarlo Esposito, protagonista de "Los Caballeros". (Crédito de foto: Netflix)

Guy Ritchie: el creador de la serie y otros proyectos icónicos

Esta interesante producción lleva la firma del célebre cineasta británico Guy Ritchie, quien ejerció como creador, coguionista y director. La tira nace a partir del universo de su aclamada película homónima de 2019, manteniendo esa estética frenética, diálogos divertidos y personajes estrafalarios que definen su sello visual.

Ritchie construyó su renombre internacional a finales de los noventa revolucionando el cine gangsteril con clásicos de culto como Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) y Snatch: cerdos y diamantes (2000). Con los años, su filmografía se expandió hacia taquilleras superproducciones globales, entre las que destacan la saga de Sherlock Holmes (2009) protagonizada por Robert Downey Jr., la versión en acción real de Aladdín (2019) para Disney, y aclamados largometrajes de acción como Justicia implacable (Wrath of Man), Operación Fortune: El gran engaño y El pacto.