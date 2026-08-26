Para maratonear: la serie de aventuras que arrasa en Netflix tras su nueva entrega

La quinta entrega de Outer Banks (o OBX) hizo su desembarco en la plataforma de streaming Netflix y rápidamente se posicionó en los primeros puestos del ranking global. Se trata de una alternativa ideal para maratonear en casa durante los días lluviosos, sumergiéndose de lleno en una trama de acción, misterio y drama adolescente creada por Josh Pate, Jonas Pate y Shannon Burke.

La historia original sigue a un grupo de jóvenes en los Bancos Externos de Carolina del Norte que se autodenominan "Pogues". Su objetivo inicial era averiguar qué le sucedió al padre desaparecido de John B. (Chase Stokes), mientras se embarcaban en la búsqueda de un tesoro legendario en el que el hombre había trabajado durante veinte años.

En el camino, los protagonistas deben lidiar constantemente con la persecución de la ley y con un grupo rico y superior conocido como los "Kook" de Figure Eight. Los jóvenes buscan superar toda clase de obstáculos vinculados a las drogas, el amor, las luchas, la amistad y las complejidades del dinero en un contexto donde los sectores más acomodados siempre intentan prevalecer.

En esta nueva temporada, la narrativa da un giro mucho más profundo y urgente para la banda: tras perder a uno de los suyos, los Pogues van tras la búsqueda de venganza y redención mientras persiguen un artefacto robado que tiene el poder de cambiar su destino de forma definitiva. En este caso, el elenco principal continúa encabezado por Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss y Carlacia Grant.

Outer Banks.

Elenco completo de Outer Banks