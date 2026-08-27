Netflix conquista los ranking con el drama policial sobre la captura del "Chapo" Guzmán

Netflix sumó a su catálogo de agosto La captura, una película mexicana de acción y thriller que recrea uno de los episodios más recordados de la lucha contra el narcotráfico: la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016.

Estrenada el 21 de agosto y dirigida por Chava Cartas, con Alfonso Herrera, Noé Hernández y Héctor Kotsifakis como protagonistas, sigue la historia de dos agentes federales que, durante las últimas horas de su turno, realizan un control de rutina y detienen un automóvil robado. Lo que parecía un procedimiento habitual cambia cuando descubren que dentro del vehículo se encuentra uno de los hombres más buscados del país.

El argumento toma como referencia la recaptura de Guzmán Loera ocurrida en Los Mochis, Sinaloa, hace más de un década, después de su segunda fuga de una prisión.

¿De qué se trata La captura?

La trama comienza cuando los personajes interpretados por Alfonso Herrera y Noé Hernández reciben el aviso sobre un automóvil robado. Tras localizarlo, los policías descubren que el conductor es Joaquín "El Chapo" Guzmán, interpretado por Héctor Kotsifakis. A partir de ese momento, ambos quedan frente a una decisión que puede modificar sus vidas.

El relato se concentra en las horas posteriores al hallazgo y en las presiones que enfrentan los agentes. La historia plantea que los policías reciben ofrecimientos de dinero para liberar al narcotraficante y deben decidir si cumplen con su obligación o aceptan el soborno.

El director Chava Cartas explicó que buscó alejarse de las producciones que convierten a los integrantes del crimen organizado en figuras centrales o admiradas. "En mi país se ha gastado mucho dinero haciendo apología del crimen", afirmó el cineasta. También sostuvo que el objetivo fue mostrar "a grandes seres humanos que hacen su trabajo: héroes sin capa, héroes de verdad".

El reparto incluye además a Paola Fernández, Juan Pablo Cruz García, Antonio Fortier, Allan Durell, Fernando Cuautle y Gerardo Trejoluna. El guion fue escrito por Bernardo Esquinca, a partir de un artículo del periodista y escritor Héctor de Mauleón. La música estuvo a cargo de Víctor Hernández Stumphauser y la fotografía fue realizada por Beto Casillas.

La producción toma elementos de la llamada Operación Cisne Negro, el operativo realizado en enero de 2016 que terminó con la captura de Guzmán en Sinaloa. En aquella ocasión, el líder narco había conseguido escapar de un operativo de la Marina y posteriormente fue localizado junto con su lugarteniente, Orso Iván Gastélum Cruz, conocido como "El Cholo Iván".

A pocos días de su lanzamiento, el film logró posicionarse entre los títulos más vistos de la plataforma. Netflix informó que alcanzó 18 millones de visualizaciones durante su primer fin de semana y ocupó el primer lugar entre las películas de habla no inglesa.

Ficha técnica de La Captura