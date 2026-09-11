Dónde ver online "Mis muertos tristes", la miniserie argentina basada en los cuentos de Mariana Enriquez: esta es la forma

El universo del terror contemporáneo argentino da el salto a la pantalla con el esperado estreno de Mis muertos tristes, una miniserie de cuatro episodios que traslada al lenguaje audiovisual el inquietante mundo de la literatura de Mariana Enriquez.

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La narración se centra en la vida de Ema, una médica recién jubilada que posee la singular capacidad de ver y comunicarse con los difuntos. Mientras intenta procesar el reciente fallecimiento de su madre y saldar complejas deudas emocionales del pasado, la repentina llegada de su sobrina Julie coincide con el sangriento asesinato de tres adolescentes en el barrio de Piedrabuena. Este trágico hecho desata un extraño fenómeno sobrenatural que quiebra la frágil frontera entre el mundo de los vivos y el universo de los muertos.

"Mis muertos tristes": dónde verla, estreno, dirección y trama

La producción tendrá su debut global el 24 de septiembre exclusivamente a través de la plataforma Netflix, luego de participar en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La dirección general está a cargo del aclamado cineasta chileno Pablo Larraín, quien imprime en el proyecto su inconfundible sello estético mediante una cuidada paleta cromática y una colorización de tonos desaturados, fríos y sombríos, un rasgo distintivo de su filmografía que intensifica la densidad psicológica de la historia.

El elenco estelar está liderado por Mercedes Morán en el papel de Ema y cuenta con la destacada actuación de Dolores Fonzi, acompañadas por un talentoso reparto integrado por Alejandra Flechner, Carolina Alvarez, Carlos Portaluppi, Germán de Silva y Luz Jiménez. En este perturbador relato, la habilidad secreta de la protagonista termina expandiéndose violentamente por todo el vecindario: los fallecidos comienzan a hacerse presentes en la vida cotidiana de la comunidad, obligando a cada habitante a confrontar sus propios e ineludibles fantasmas.

"Mis muertos tristes", adaptación de cuentos de Mariana Enriquez. (Crédito de foto: Netflix)

Los cuentos de Mariana Enriquez y su trayectoria literaria

El núcleo argumental toma como punto de partida el relato homónimo publicado en el libro Un lugar soleado para gente sombría (2024), articulando e integrando además pasajes y personajes de otras obras fundamentales de su bibliografía como Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego.

Mariana Enriquez es una prestigiosa periodista, editora y escritora, consolidada en los últimos años como una de las referentes más importantes de la literatura de terror contemporánea en español. Galardonada con el Premio Herralde de Novela por su obra Nuestra parte de noche, su prosa destaca por combinar con maestría los elementos del gótico clásico con la crudeza social, las violencias urbanas y los traumas históricos colectivos de Argentina.