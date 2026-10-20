Diego Peretti rompió el silencio tras la demanda contra Orsai y Hernán Casciari: "Quiero aclarar"

La demanda de Socios Productores de Orsai Audiovisuales contra Hernán Casciari sumó una esperada repercusión: Diego Peretti rompió el silencio y habló de su rol durante la filmación de La muerte de un comediante, película que marcó su debut en el cine y que hizo junto a la productora.

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A través de su cuenta de Instagram, Peretti explicó su rol junto a Orsai y su relación con Hernán Casciari tras la demanda: "Ante las denuncias públicas que involucran a Orsai, quiero aclarar cuál fue mi participación en La muerte de un comediante. Hernán Casciari me propuso realizar mi primera película como director bajo el modelo de financiamiento colectivo que Orsai ya había desarrollado y gestionado para producir La uruguaya: un sistema en el que quienes aportaban dinero podían participar del proyecto como 'socios productores'".

"Fui contratado por Orsai para dirigir mi primera película (codirigida con Javier Beltramino), en la que también fui protagonista y responsable de la escritura del guión. Estas dos últimas actividades realizadas ad honorem. Desde el primer momento fuimos conscientes de que esta oportunidad era posible gracias a miles de personas que habían confiado en el proyecto. Sabíamos lo que eso significaba y la responsabilidad que teníamos. Junto a todo el equipo técnico y artístico, trabajamos muchísimo para hacer la mejor película posible", agregó el actor sobre la película que tuvo rodaje en Bruselas.

Por último, el actor se desligó de la demanda y dejó en claro que dentro de Orsai, fue un empleado: "Quiero dejar en claro que tanto Javier como yo firmamos contratos con Orsai por honorarios fijos, a cambio de trabajos artísticos concretos. Ninguno de los dos participó en la definición de las condiciones ofrecidas a los socios productores, incluidas las económicas, ni tuvo a su cargo la recaudación de fondos, su administración o la gestión financiera del proyecto". Y cerró: "Cumplimos con nuestros compromisos profesionales en tiempo y forma. Estoy profundamente orgulloso del trabajo que hicimos y agradecido con todas las personas que confiaron en nosotros e hicieron posible esta película".