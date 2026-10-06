Diego Peretti vio la remake mexicana de Tiempo de valientes que estrenó Netflix y la fulminó: "No tiene la esencia"

Diego Peretti habló sobre la remake mexicana de Tiempo de valientes, la película dirigida por Damián Szifrón que protagonizó junto a Luis Luque. El actor contó que vio la nueva versión y analizó las diferencias con la producción argentina.

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La remake de Tiempo de valientes fue dirigida por Ariel Winograd (Cara de queso, Hoy se arregla el mundo, Mi primera boda) y según explicó Peretti en diálogo con El Destape, Szifrón le había pedido al realizador que respetara los mismos planos de la película original. “Ariel aceptó”, contó el actor. Sin embargo, para Peretti hay una diferencia central entre ambas producciones. “La película no tiene la esencia de la que hicimos con Luque”, aseguró.

Peretti aclaró que la nueva versión está bien actuada. También reconoció que le generó curiosidad observar cómo se resolvieron algunas de las escenas de la historia que él había protagonizado años atrás. Su principal observación, sin embargo, está vinculada con la identidad de la película. “La historia es muy argentina y porteña, incapaz de imitar en otro lado”, sostuvo.

La remake mexicana no fue el único ejemplo que utilizó para explicar su punto de vista. Peretti también recordó lo ocurrido con Los Simuladores. La exitosa serie creada por Damián Szifrón tuvo adaptaciones en distintos países, entre los que estuvieron España y Chile. Según Peretti, esas versiones tampoco lograron reproducir determinados elementos de la producción argentina. “Era un producto sin picardía”, afirmó sobre esas adaptaciones.

De qué trata Tiempo de valientes

Tiempo de valientes se estrenó originalmente en 2005. La película fue dirigida por Szifrón y tuvo a Peretti y Luque como protagonistas. La historia combina policial, comedia y elementos de acción. El relato sigue a un psicólogo que debe asistir a un policía atravesado por una situación personal. A partir de ese encuentro comienza una relación marcada por situaciones inesperadas.