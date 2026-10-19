La película de Netflix que no tenés que ver si te da miedo la llegada del Súper Niño

Cómo es En la tormenta, la película que no tenés que ver si le tenés miedo al "Súper Niño".

Ante la inminente llegada del fenómeno conocido como el "Súper Niño", que podría acarrear lluvias intensas e inundaciones, se hizo viral una película disponible en Netflix sobre las consecuencias de una tormenta en un pequeño pueblo. Todo sobre En la tormenta, un filme de supervivencia en el que un grupo de personas deben unirse para afrontar una catástrofe inminente.

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El tiempo corre en contra de los protagonistas de En la tormenta, una película de 2021 disponible en el catálogo de Netflix. La producción parte de una situación extrema: los habitantes de un pequeño pueblo reciben la noticia de que un tornado los alcanzará en apenas 13 minutos.

La amenaza obliga a la comunidad a enfrentarse a una emergencia que pone en riesgo sus vidas y transforma por completo su día a día. En ese escenario, la supervivencia depende también de la capacidad de sus habitantes para apoyarse mutuamente.

El elenco de En la tormenta incluye a Amy Smart, Thora Birch y Peter Facinelli. También participan Anne Heche, Paz Vega, Sofia Vassilieva, Laura Spencer y Will Peltz, entre otros intérpretes que aparecen en la ficha oficial de Netflix.

Inundaciones: las recomendaciones del Gobierno para protegerse

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina establece una serie de medidas para actuar ante una inundación: