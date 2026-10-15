Carolina Álvarez, la revelación de Mis muertos tristes: el éxito en Netflix, su jugado desnudo y el difícil momento en que casi renuncia a la actuación

Carolina Álvarez, actriz de Mis muertos tristes.

Carolina Álvarez encontró en Mis muertos tristes una oportunidad para interpretar uno de los personajes más desafiantes de su carrera. La serie de Netflix, dirigida por el chileno Pablo Larraín y basada en cuentos de Mariana Enríquez, propone un universo de terror sobrenatural y dramas entre los vivos y los muertos. En ese mundo inquietante, Julie, el personaje de Álvarez, atraviesa la depresión y la ansiedad, pero encuentra en aquellos que no ve pero siente una experiencia inesperada que transforma su relación con el deseo y con su propio cuerpo.

{{{htmlAmp}}}

En una entrevista con El Destape, la actriz cuenta cómo llegó al proyecto, los desafíos de filmar escenas de desnudez y descomposición, y el impacto de interpretar a una mujer gorda como protagonista y objeto de deseo. "En la serie los vivos dan más miedo que los muertos. Los muertos simplemente están para recordarnos cosas que no queremos aceptar", sostiene Álvarez, quien viene de presentar la serie en el consagrado Festival de San Sebastián.

Mis muertos tristes está dirigida por Pablo Larraín, uno de los directores contemporáneos más destacados de Latinoamérica. ¿Cómo te incorporás a la serie?

- Llegué a Pablo gracias a Iair Said, que me contactó para un casting. “Tengo un papel que para mí sos vos. Es medio jugado, pero creeme que vale la pena”, me dijo y fui a un casting presencial. Ese día fui con mucho miedo, pero hice la prueba. Recién después de un mes me avisaron que Pablo me quería conocer. Y cuando lo conocí fue increíble, tuvimos una conexión inmediata.

¿Y cuando te enteraste quiénes iban a protagonizar la serie?

- Lloré de emoción (se ríe).

¿Qué fue lo más desafiante de interpretar a Julie?

- Tuve que ir a lo más profundo de mis tristezas y mis dolores para poder sentir un poco de esa depresión y ansiedad que ella siente en el mundo real, pero a la vez descubrí como ella es perfecta y feliz en ese mundo.

Tenés escenas de sexo muy jugadas…

- Al principio me asusté, hasta que hablé con Pablo y él me contó lo que quería mostrar con esas escenas. Aunque en principio ves a una mujer dejada por la depresión, gorda y triste, eso termina mutando en absoluta felicidad cuando habita en ese otro mundo, el de los muertos que la hacen sentir una mujer deseada. Y claro, los nervios aparecen pero cuando entré en contacto con los otros actores me dejé fluir hasta que me amigué con la idea de que el mundo me vea desnuda.

¿Cuántas horas de maquillaje tuviste para simular un cuerpo putrefacto?

- Entre 3 y 4 horas quietita en una silla…

Tengo entendido que las escenas del tanque de agua también las filmaste vos.

- Sí, aunque también hicieron dummies, que son unos muñecos con diferentes cuerpos iguales al mío -me escanearon el cuerpo- pero en diferentes etapas de descomposición, para las escenas más fuertes. Por las escenas en el tanque, me sirvió que a mí me gusta mucho nadar y entonces no fue muy difícil el tema de aguantar la respiración bajo el agua.

¿Te costó verte muerta en un muñeco?

- Fue una locura, da frío al principio. Después empecé a encontrar la gracia.

Te escuché decir en una entrevista que Mis muertos tristes es también una serie valiosa porque le da la oportunidad a una actriz gorda de poder brillar en Netflix.

- Ver a una mujer no hegemónica en un personaje protagónico no es lo que suele pasar, y verla como un ser deseado cambia toda la perspectiva de la gente. Por lo general, a las personas gordas nos suelen ver dejadas y como lo que está mal, pero esta serie cambia eso. Julie es un muy buen personaje, es dulce y buena, no es tonta.

Hace mucho que estás en la militancia body positive, desde tus inicios con tus videos de humor. ¿Ves un crecimiento en la mirada de la sociedad desde que empezaste a ahora?

- Sí, pero porque somos muchas más mostrándonos. Todos somos seres políticos. Entonces, ya el hecho de mostrarnos simplemente nos hace estar militando. Mis videos eran conocidos porque eran sobre una mina que se enfrentaba a un chabón y se quedaba con el lindo de la historia. Pero a la gente lo que le impactaba es que era gorda.

¿Recibís mucho hate en las redes?

- Ahora no tanto. De todas maneras yo dejo que hablen, que se desquiten y que digan lo que tienen adentro. No me preocupo porque eso me mueve el algoritmo y hace que hablen más de mí y de mi cuerpo, que es lo que yo busco y quiero. Es difícil lidiar con el hate, pero aprendés a traspasarlo. No es algo que me detenga en mi carrera.

Lo pregunto porque en las redes no hay filtro y a veces es un espacio cruel…

- A mí me han dicho: “Ojalá que te mueras”, “deberías estar agradecida si te quieren violar”, cosas de ese tipo. Mucha gente está muy mal.

¿A qué edad empezaste a actuar?

- A los 16 años, en una escuela de teatro que ya no existe más. Estuve becada muchos años con ellos. Hice obras como Las brujas de Salem o Chejov, hasta que empecé a hacer bolos en televisión y ahí aparecieron Educando a Nina, Un gallo para Esculapio, Viudas e Hijos del Rock and Roll, todos bolos pequeños. Ahí estaba yo mandando casting y resistiendo hasta que llegue una oportunidad, “la” oportunidad que buscamos todos los actores. Hasta que llegó.

¿Para qué roles te llamaban?

- Siempre para hacer de la gorda. Suena fuerte que lo diga así, pero me llamaban para ser la persona que se muestra comiendo de forma desaforada delante de la cámara.

En la televisión la gorda siempre estuvo representada como la mejor amiga simpática que no se queda con el chico, y si es protagonista de una serie, como en Mi gorda bella, hace todo lo posible para bajar de peso. Y al final es feliz. ¿Por qué? Porque bajó de peso. Esa visión de los gordos y las gordas que tiene la televisión es terrible. Como la gente no va a estar llena de prejuicios si es lo que consume todo el tiempo.

Después de Mis muertos tristes, ¿hacia dónde va tu carrera?

- Quiero seguir actuando, amo actuar y deseo que haya más personajes como Julie.

Es un momento difícil el que vive la ficción y el cine argentino.

- Es complicado y se hace muy difícil sobrevivir. Además de la actuación yo me dedico al tarot y eso me permite solventar mis gastos. Pero es difícil para todos llegar a fin de mes. Antes de que aparezca la serie estuve a nada de renunciar a la actuación y buscar un trabajo en un call center, pero mis amigos me dijeron que no sea loca, que lo mío es la actuación.

¿Qué consejo le darías a alguien que está recién empezando en la actuación?

- Que no se rindan, que sigan y aunque se cierren mil puertas, que no les dé vergüenza mostrar su trabajo.

El contacto con la fama, ¿te trajo hombres?

- (Se ríe) No estoy en pareja, estoy enfocada en mi trabajo pero yo siempre estoy abierta… pero no te voy a negar que ahora, que salí desnuda en Netflix, los chongos están como locos.