Súper Niño 2026-27: qué hacer si se inunda la calle

El fenómeno climático conocido como Súper Niño genera preocupación por la posibilidad de lluvias abundantes, crecidas de ríos e inundaciones en distintas regiones de la Argentina durante la temporada 2026-2027. En este contexto, saber cómo actuar ante una calle inundada es fundamental para evitar accidentes y proteger la vida.

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Frente a este escenario, el Gobierno nacional publicó una serie de recomendaciones para actuar durante una inundación y ante episodios de lluvias y vientos fuertes. Las indicaciones, que incluyen pautas del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, buscan reducir los riesgos tanto en la vía pública como dentro de las viviendas.

Qué hacer si se inunda la calle durante el Súper Niño 2026-27

Una de las principales recomendaciones oficiales es no caminar ni circular en vehículos por calles inundadas. Si bien el nivel del agua puede que parezca bajo, el anegamiento puede ocultar pozos, obstáculos, corrientes peligrosas y cables eléctricos caídos.

De acuerdo a las recomendaciones difundidas por el Gobierno, si una persona está en la vía pública durante una tormenta fuerte, debe buscar un lugar seguro donde resguardarse. También es importante mantenerse atento a lo que sucede alrededor y evitar permanecer debajo de árboles, carteles, toldos o marquesinas que puedan desprenderse por efecto del viento.

En caso de estar dentro de un vehículo, lo más seguro es evitar las calles anegadas y no intentar atravesar zonas inundadas. El agua puede comprometer la estabilidad del automóvil y poner en peligro a sus ocupantes.

El Gobierno también recomienda seguir los avisos de las autoridades y evitar los desplazamientos innecesarios durante las tormentas. Si la situación requiere una evacuación, es fundamental dirigirse hacia una zona segura y cumplir las indicaciones de los equipos de emergencia.

Inundaciones: las recomendaciones del Gobierno para protegerse

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina establece una serie de medidas para actuar ante una inundación:

Conservar la calma y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

y mantenerse informado a través de los canales oficiales. Cerrar las llaves de gas y agua y cortar la electricidad , siempre que sea seguro hacerlo.

, siempre que sea seguro hacerlo. Evacuar hacia zonas altas y seguras cuando sea necesario.

cuando sea necesario. Si el agua ingresa a la vivienda, evitar los sótanos y la planta baja . Solicitar asistencia a los bomberos si se necesita ayuda para evacuar.

. Solicitar asistencia a los bomberos si se necesita ayuda para evacuar. Mantener cerradas las puertas y ventanas para reducir la entrada de agua.

para reducir la entrada de agua. No acercarse a postes eléctricos ni a cables caídos.

No intentar caminar ni nadar por caminos inundados o cauces de ríos.

o cauces de ríos. Avisar a las autoridades si hay personas heridas o con movilidad reducida que necesitan asistencia.

si hay personas heridas o con movilidad reducida que necesitan asistencia. Consumir agua potable y evitar el agua de la canilla hasta que se confirme que es segura.

Además, se recomienda tener a mano los teléfonos de Protección Civil, Bomberos y Policía, así como una radio a pilas para seguir las novedades si se interrumpen los servicios de comunicación.

El Niño.

Lluvias y vientos fuertes: cómo prepararse antes de una inundación

Las medidas preventivas también son importantes antes de que comience una tormenta. El Ministerio de Salud aconseja asegurar puertas y ventanas, revisar los techos y retirar de patios, balcones y otros espacios exteriores los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Si el agua entra en la vivienda, hay que evitar manipular artefactos eléctricos conectados a la red. Antes de realizar tareas de limpieza, se debe esperar a que baje el agua y desconectar la fuente central de energía, siempre que sea posible hacerlo sin exponerse a riesgos.

En caso de evacuación, conviene guardar documentos y papeles importantes en bolsas de plástico y preparar los elementos esenciales. También es necesario prestar especial atención a niños, personas mayores, personas con discapacidad y quienes necesiten asistencia para trasladarse.

Después de una inundación, se debe extremar la higiene, evitar el contacto con agua contaminada y consumir únicamente agua segura. Las autoridades sanitarias recomiendan lavarse las manos con frecuencia y descartar los alimentos que hayan estado en contacto con el agua de la inundación o que no se hayan conservado de manera adecuada.