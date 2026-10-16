Súper Niño 2026-27: qué hacer en tu casa para evitar inundaciones

El fenómeno de El Niño vuelve a encender las alertas ante la posibilidad de precipitaciones superiores a las habituales durante la primavera y el verano de 2026-2027. En este escenario, las inundaciones y los anegamientos pueden afectar viviendas, calles e infraestructura, por lo que la prevención resulta fundamental para reducir los daños y proteger a las familias.

{{{htmlAmp}}}

Frente a este panorama, el Gobierno nacional publicó una guía con recomendaciones para prepararse antes de las lluvias, actuar durante una inundación y organizar la respuesta comunitaria. Entre las principales medidas están limpiar los desagües, revisar el estado de los techos y las aberturas, guardar documentos importantes en lugares seguros y contar con elementos básicos para afrontar una emergencia.

Cómo preparar tu casa ante el fenómeno de El Niño 2026-27

Una de las principales recomendaciones del Gobierno es realizar tareas de mantenimiento en la vivienda antes de que comiencen las lluvias más intensas. La limpieza de canaletas, desagües y patios permite evitar obstrucciones que dificulten el escurrimiento del agua y aumenten el riesgo de anegamientos.

También es importante revisar el estado del techo, las puertas y las ventanas para detectar posibles filtraciones o puntos vulnerables. Estas tareas preventivas ayudan a reducir el ingreso de agua y a identificar reparaciones necesarias antes de una tormenta.

Otra medida clave es mantener los residuos fuera de los desagües y las zanjas. La basura puede obstruir el paso del agua y agravar las inundaciones, especialmente en zonas con drenaje insuficiente. Por eso, las autoridades recomiendan no sacar los residuos fuera del horario establecido ni durante las tormentas.

Además, conviene identificar con anticipación los sectores más seguros de la vivienda y conocer las vías de salida de la zona en caso de que sea necesario evacuar. La preparación previa permite actuar con mayor rapidez ante una emergencia.

Qué elementos tener preparados en casa para una inundación

El Gobierno también aconseja organizar un kit básico de emergencia que permita afrontar las primeras horas de una situación crítica. La guía oficial recomienda reunir elementos esenciales y mantenerlos accesibles para no tener que buscarlos en medio de una tormenta.

El Niño.

Entre los elementos que conviene preparar están los siguientes:

Linterna: para contar con iluminación si se interrumpe el suministro eléctrico.

para contar con iluminación si se interrumpe el suministro eléctrico. Botiquín de primeros auxilios: con los elementos básicos para atender lesiones menores.

con los elementos básicos para atender lesiones menores. Agua potable y alimentos: para disponer de provisiones ante posibles dificultades para salir de casa.

para disponer de provisiones ante posibles dificultades para salir de casa. Radio a pilas: para seguir los avisos y las instrucciones de las autoridades.

para seguir los avisos y las instrucciones de las autoridades. Documentos importantes: guardados en un lugar seguro y protegidos de la humedad.

También es recomendable mantener los teléfonos cargados cuando se anuncian tormentas fuertes y tener a mano los contactos de emergencia de la localidad. Si hay personas mayores, niños o integrantes de la familia que necesiten asistencia, conviene prever cómo ayudarlos en caso de evacuación.

Qué hacer durante una inundación y cuáles son los riesgos que hay que evitar

Si el agua comienza a ingresar en la vivienda o las autoridades emiten una alerta, la prioridad es proteger la vida. La guía oficial recomienda mantener la calma, alejarse de las zonas peligrosas y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Una de las advertencias centrales es no cruzar calles, caminos o puentes cubiertos por agua en movimiento. SI bien la profundidad parezca reducida, la corriente puede ocultar pozos, arrastrar objetos o impedir el paso seguro.

También se debe evitar tocar enchufes, cables o aparatos eléctricos que estén mojados. Si existe riesgo de contacto con la electricidad, no hay que manipular instalaciones ni ingresar en sectores inundados para intentar desconectarlas. La intervención debe quedar a cargo de personal capacitado cuando las condiciones no sean seguras.

Si las autoridades indican evacuar, es fundamental seguir las rutas señalizadas y dirigirse al lugar indicado. No se debe poner en riesgo la vida para rescatar muebles, electrodomésticos u otras pertenencias.

La prevención también requiere organización entre vecinos. Mantener limpios los espacios comunes, informar sobre desagües obstruidos y colaborar con quienes necesitan ayuda puede contribuir a reducir los riesgos en el barrio.