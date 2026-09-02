Nuevas entradas para María Becerra en el Movistar Arena 2026: precios y fechas de cuándo toca

Tras agotar sus ocho funciones programadas para noviembre, María Becerra anunció una nueva fecha para presentar su show 360° en el Movistar Arena de Buenos Aires. Este nuevo recital se enmarca en la extensión de su gira "QUIMERA", el proyecto más ambicioso de su carrera hasta el momento, que busca llevar su particular propuesta musical y teatral a distintos puntos de Argentina y Sudamérica.

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María Becerra en un noveno Movistar Arena: fechas, entradas y venta

La nueva cita con la "Nena de Argentina" será el 6 de febrero. Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes de Banco Macro Visa a partir del jueves 3 de septiembre a las 13 horas. La venta general comenzará el viernes 4 de septiembre, también a las 13 horas. Respecto a los valores de las localidades, hasta el momento el equipo de la cantante no ha informado el rango oficial de precios de las entradas. La adquisición de los tickets podrá realizarse a través de la página web oficial o el sitio de venta del Movistar Arena.

María Becerra en Movistar Arena. (Crédito de imagen: Daley Play)

El alcance de su gira 360° por Argentina y la región

Con esta nueva fecha, la artista alcanzará un total de nueve presentaciones en el estadio porteño, sumando el show de febrero a las ocho funciones previstas para noviembre que ya cuentan con localidades agotadas. El espectáculo fue diseñado con un imponente escenario central de 360° que busca ofrecer una experiencia inmersiva desde todos los ángulos del recinto.

Esta serie de conciertos en la capital formará parte de un extenso recorrido que mantendrá a la cantante en los escenarios hasta febrero de 2027. La gira la llevará a recorrer varias provincias argentinas, con fechas confirmadas en Córdoba y Rosario. Además, el tour contempla una importante escala internacional por Sudamérica, donde desembarcará con este mismo formato escénico en Uruguay, Chile y Perú.

El recorrido internacional consolida el concepto de QUIMERA, álbum de estudio articulado sobre cuatro alter egos. La propuesta escénica promete combinar una intensa producción audiovisual con una narrativa teatral que integra sus composiciones más recientes y los grandes éxitos de su carrera. Con esta gira, María Becerra reafirma el estatus internacional que ha construido en los últimos años a través de hitos como su actuación en Times Square, su paso por el Festival de Viña del Mar y sus históricos estadios River Plate llenos.