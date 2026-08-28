Paul Gilbert llega a la Argentina en 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Teatrito

Paul Gilbert, uno de los guitarristas más reconocidos del rock, volverá a presentarse en Argentina para mostrar en vivo las canciones de WROC (Washington's Rules of Civility), su más reciente trabajo solista. El músico estadounidense tocará el viernes 11 de septiembre de 2026, a las 19, en El Teatrito, ubicado en Sarmiento 1752, en la Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline y, según la plataforma oficial de venta, la localidad general tiene un valor de $100.000. El show promete recorrer tanto las canciones de su nuevo disco como algunos de los clásicos que construyeron la trayectoria del guitarrista junto a Mr. Big, Racer X y durante su extensa carrera solista.

Cuánto salen las entradas para Paul Gilbert en El Teatrito

Para el recital del 11 de septiembre, la entrada general tiene un precio de $100.000, de acuerdo con la publicación de Passline. La ticketera también confirma que el espectáculo comenzará a las 19.

Las entradas se pueden adquirir mediante Passline, la plataforma indicada para la venta del espectáculo. El recital tendrá lugar en El Teatrito, Sarmiento 1752, una sala ubicada en el barrio porteño de San Nicolás.

Cuándo toca Paul Gilbert en Argentina y qué presenta

El guitarrista se presentará en Argentina el viernes 11 de septiembre de 2026 a las 19. La visita forma parte de la etapa internacional vinculada a WROC, un álbum que marca un nuevo capítulo en su carrera.

El título del disco corresponde a Washington's Rules of Civility, inspirado en las llamadas Rules of Civility, un conjunto de máximas sobre comportamiento y convivencia que George Washington copió cuando era adolescente. El material se convirtió en una fuente de inspiración inesperada para Gilbert, que transformó esas antiguas reglas en canciones de rock.

Paul Gilbert.

El resultado se aleja de la idea de que el virtuosismo necesariamente tiene que estar asociado a la velocidad. WROC pone un énfasis particular en las melodías, las canciones y la composición, aunque sin abandonar la técnica que convirtió a Gilbert en una referencia para generaciones de guitarristas. La prensa especializada destacó precisamente ese giro creativo del músico.

De Mr. Big y Racer X a una nueva etapa solista

La llegada de Gilbert a Buenos Aires ocurre después de una etapa particularmente significativa de su trayectoria. El guitarrista fue uno de los integrantes fundadores de Racer X, banda fundamental para entender el desarrollo del metal y el rock virtuoso de los años 80, y posteriormente alcanzó reconocimiento masivo como integrante de Mr. Big.

Con Mr. Big participó de una etapa que llevó a la banda a convertirse en una de las formaciones más populares del hard rock internacional. Después de la despedida de los escenarios del grupo, Gilbert comenzó a concentrarse en su carrera solista y en nuevas formas de abordar la composición.

WROC fue lanzado el 27 de febrero de 2026 y fue grabado junto a Nick D'Virgilio, Doug Rappoport y Timmer Blakely. En recientes entrevistas, Gilbert explicó que el álbum buscó recuperar una dinámica más espontánea de banda, con las canciones registradas en vivo durante pocos días de trabajo.

Para el público argentino, el show será entonces una oportunidad de escuchar en vivo esta nueva faceta de uno de los guitarristas que ayudaron a redefinir los límites técnicos del rock, pero también de reencontrarse con una carrera que lleva más de cuatro décadas entre el hard rock, el metal, el blues y otras vertientes de la música popular.