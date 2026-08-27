Los Magos reinventan su rock directo y sin adornos: "El contexto que estamos viviendo amerita crudeza"

Los Magos lanzaron su disco "1" (Foto: Charlie Riobueno)

Nacida en las entrañas de Merlo, provincia de Buenos Aires, la formación anteriormente conocida como Ale Cares y Los Magos Farciar completó una profunda metamorfosis conceptual y estética, que incluyó el cambio del nombre a Los Magos. Dejando atrás la densidad de las metáforas y las atmósferas psicodélicas que marcaron etapas previas, la agrupación decidió replegarse hacia una trinchera sonora urgente y cruda. Con el lanzamiento oficial de 1, editado bajo el sello Indie Folks, la banda de seis integrantes liderada por Alejandro Cares dobla la apuesta artística en medio de un contexto social y económico sumamente complejo y dialogó con El Destape sobre esta nueva etapa, el disco y sus próximos shows.

“Básicamente nos acostumbramos a que nos digan Los Magos, era más práctico”, sintetiza Ale Cares sobre la decisión de simplificar el nombre del grupo. Sin embargo, la transformación fue mucho más allá de un rótulo. “Esto es un trabajo en equipo y a mí particularmente me hacía sentir cómodo ser parte de un grupo de rocanrol y que no sea Ale y...”, confiesa el vocalista sobre el espíritu colectivo que impulsó la nueva etapa.

La dinámica compositiva de la banda -integrada por Alejandro Cares, Nicolás Luna, Lisandro Flores, Damián Quinteros, Joaquín López Gotusso y Franco Ruiz Díaz- también experimentó una aceleración notable: siete de las diez canciones que integran la placa fueron creadas en menos de dos meses, entre enero y febrero. “Nos salió muy naturalmente el disco. Dijimos: 'Si va a ser así, vamos a hacer música'”, destacan desde la sala de ensayo.

Rolingas, rocanrol y "1"

Registrado y mezclado por el histórico ingeniero Álvaro Villagra, el disco 1 retrata de forma transparente el pulso cotidiano del conurbano bonaerense: las dinámicas del barrio, la pasión inquebrantable por el vivo, la búsqueda de futuro, las urgencias económicas y los vaivenes emocionales. Ante el intento acelerado de la industria y las plataformas por etiquetar este movimiento bajo el rótulo de "Neorolinga", en Los Magos lo toman con naturalidad y cierta ironía. "El Neorolinga es una etiqueta para la playlist de Spotify. Preferiría que seamos directamente rolingas. La música hizo su trabajo sola: en una semana ya nos están hablando de la movida rolinga y nadie se cortó el flequillo ni se cambió la ropa", sostienen, entre risas.

Independencia y crisis económica: "El contexto que estamos viviendo amerita crudeza"

Mantener en pie un proyecto independiente de seis músicos en la Argentina actual implica resistencia y convicción. Pese a las dificultades para financiar producciones o cortar tickets en un mercado en crisis, Los Magos eligen dar batalla sobre las tablas. "Cuando la cosa está mal económicamente, te la tenés que bancar, pero a tocar los fines de semana tenemos que ir a tocar igual. Ir a encontrarte con la gente que querés es lo que te llevás cuando te morís", afirman. Lejos de las posturas prefabricadas, rematan con claridad: "El contexto que estamos viviendo amerita crudeza. No estamos para salir con cadenas de oro diciendo no sé qué porque es mentira".

Próximos shows y cómo conseguir entradas

Tras una exitosa presentación de disco en C. C. Richards, Los Magos continúan desplegando la energía de 1 en los escenarios de la capital y el Gran Buenos Aires: