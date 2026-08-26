Quién toca hoy en el Movistar Arena: todos los recitales de la semana del 23 al 29 de agosto de 2026

La cartelera musical porteña siempre tiene nombres increíbles y esta semana el Movistar Arena es uno de los recintos importantes para la música latinoamericana en vivo. El emblemático estadio, que cuenta con una capacidad máxima para 15,000 espectadores y tecnología acústica de última generación, desplegará una agenda que promete convocar a miles de fanáticos. Live Nation es uno de los grandes dueños de este recinto, que se ha convertido en uno de los más importantes de Argentina.

Los artistas de la semana: fechas, géneros y entradas

El domingo 23 de agosto, el escenario vibró al ritmo del cuarteto cordobés de la mano de La Banda de Carlitos y Euge Quevedo. Con la energía festiva que los caracteriza, la dupla hizo bailar a la audiencia repasando sus grandes éxitos populares.

Este miércoles 27 de agosto llega el turno de la cantautora puertorriqueña Kany García. La artista mostrará con su propuesta de pop latino, baladas románticas y trova contemporánea, ofreciendo un show íntimo y profundo donde la potencia vocal y la narrativa de sus letras serán las grandes protagonistas.

Luego, el jueves 28, viernes 29 y el sábado 30 de agosto están reservados para el reggaetón y el trap latino de la mano de Arcángel. El histórico referente boricua llega en el marco de su gira internacional para desplegar un espectáculo cargado de rima, imponiendo su sello inconfundible en el género urbano.

Los tickets para ser parte de cualquiera de estas funciones se adquieren de forma exclusiva a través del sitio web oficial del estadio Movistar Arena.

Kany García se presenta en Movistar Arena. (Crédito de imagen: Dale Play)

Movistar Arena: su ubicación y la historia musical del recinto

Ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo (con acceso sobre la calle Humboldt 450), el Movistar Arena está sobre los terrenos adyacentes al club Atlanta. Su inauguración tuvo lugar en noviembre de 2019, un hito en la infraestructura de espectáculos del país al tratarse del primer centro de entretenimiento techado e insonorizado de Buenos Aires.

Desde su apertura, el estadio ha albergado cientos de recitales históricos, consolidándose como un espacio predilecto para figuras internacionales y exponentes de la escena nacional. Sin embargo, también es parte de polémicas por el posible monopolio del espectáculo que ha generado su máximo accionista: Live Nation.

Por su escenario han pasado estrellas globales como Joan Manuel Serrat, Rosalía, Ricky Martin y Shawn Mendes, además de leyendas locales como Fito Páez, Charly García y Babasónicos. Esta semana, el arena vuelve a encender sus luces para sumar nuevas páginas a su historia musical.