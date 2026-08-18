Entradas para KASE.O en Argentina 2027: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

El rapero español KASE.O vuelve a Argentina para presentar su nuevo trabajo discográfico. Tras sus anteriores conciertos en el país, como el show realizado en el Luna Park en 2018 y la fecha en el Estadio Obras en marzo de 2023, el músico se presentará en mayo de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El espectáculo contará con una puesta en escena orientada a traducir el concepto visual y sonoro de Camisa de Fuerza, un álbum de 16 canciones producido durante casi tres años junto al productor Harto Rodríguez. La producción incluye participaciones de artistas como Nach, Zatu, Evaristo, Al2 de El Aldeano, N-Wise y los demás integrantes de Violadores del Verso, en un repertorio enfocado en abordar temáticas como el juicio colectivo, la polarización social y la libertad de expresión.

Entradas y fecha en el Movistar Arena

El concierto se realizará el 7 de mayo de 2027 en el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, Buenos Aires. Los tickets de acceso se comercializarán exclusivamente a través del sitio web oficial del recinto. Los precios aún no son oficiales y se darán a conocer en los horarios del inicio de venta.

La preventa exclusiva está dirigida a clientes de Banco Galicia y comenzará el 18 de agosto a las 16 hs, con la alternativa de abonar la compra en 6 cuotas sin interés. Por su parte, la venta general con todos los medios de pago disponibles iniciará el miércoles 19 de agosto a las 16 hs, manteniendo también la opción de financiamiento en 6 cuotas sin interés.

KASE.O en el Movistar Arena. (Crédito de image: mts agency)

Trayectoria de KASE.O y su biografía

Javier Ibarra Ramos nació el 1 de marzo de 1980 en Zaragoza, España. Inició su actividad musical a comienzos de la década de 1990 mediante el lanzamiento independiente de sus primeras maquetas en formato solista. Posteriormente integró el grupo Violadores del Verso, proyecto con el que editó producciones discográficas clave para el género como Vicios y Virtudes (2001) y Vivir para Contarlo (2006).

En su etapa posterior exploró el cruce entre las bases rítmicas del rap y la instrumentación en vivo con Kase.O Jazz Magnetism (2011) y más tarde lanzó su álbum solista El Círculo (2016). Con el proyecto Camisa de Fuerza, Ibarra retoma su seudónimo habitual para presentar nuevas composiciones mucho más centradas en la lírica tradicional, combinando elementos clásicos del rap con arreglos de producción contemporánea.