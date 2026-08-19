Llega el Tango BA 2026 gratis en CABA: cuándo y dónde es el evento

La Ciudad de Buenos Aires vuelve a convertirse en la capital mundial del 2x4 con el inicio de Tango BA Festival y el Mundial 2026. Esta edición promete desplegar una grilla masiva que reunirá a los máximos referentes de la música ciudadana, bailarines consagrados y público de latitudes diferentes. Con actividades repartidas en diversos puntos porteños, la propuesta busca celebrar la identidad tanguera en sus expresiones más diversas.

El festival de tango en Buenos Aires

El inicio de esta fiesta cultural será el Concierto de Apertura el próximo miércoles 19 de agosto en la emblemática Usina del Arte. Dada la alta demanda proyectada para este encuentro inaugural, las reservas digitales ya están habilitadas a través de la plataforma web oficial.

El festival destaca por la magnitud y variedad de sus espectáculos. En los escenarios principales desfilarán figuras de enorme trayectoria de la música argentina, como Sandra Mihanovich, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Julia Zenko y la mítica Amelita Baltar, entre otros referentes que le darán voz e instrumental a veladas inolvidables.

El festival Tango BA inicia este 19 de agosto. (Crédito de foto: Tango BA)

Actividades, fechas y reservas: el mapa de Tango BA

El festival ofrece una inmensa oferta de recitales, milongas, exhibiciones y charlas. La organización aconseja ingresar a Tango BA y explorar el catálogo completo y planificar una agenda personal. La modalidad de acceso varía según la sede elegida:

Sedes emblemáticas (Usina del Arte, Teatro Colón y Teatro Gran Rex): entrada gratuita, pero requiere reserva digital previa. Los cupos se habilitan en la web oficial tres días antes de cada función.

Otras sedes distribuidas en CABA: acceso gratuito por orden de llegada directo en la sala, sujeto a la capacidad máxima de cada espacio.

Frente a la gran diversidad de recintos y formatos, la recomendación fundamental para los asistentes es verificar siempre la modalidad de ingreso de cada espectáculo en la sección del sitio web y verificar la ubicación antes de salir de casa. La fiesta ya está en marcha: solo queda armar la hoja de ruta y dejarse llevar por la música porteña.