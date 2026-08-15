Tango en Buenos Aires: Pamela Mazza presenta un show especial junto a Patricia Malanca

El tango vuelve a encontrarse con las nuevas voces de la canción rioplatense en “Entre Tangos y Canciones”, el espectáculo que presentará Pamela Mazza el próximo sábado 12 de septiembre a las 17 en Pista Urbana, Chacabuco 874, San Telmo. La propuesta busca recuperar la tradición del género sin quedar atada al repertorio clásico y poner en diálogo distintas formas contemporáneas de entender la música de raíz porteña.

La cantante y compositora quilmeña ofrecerá un repertorio integrado por canciones de su autoría, tangos nuevos y obras tradicionales, en un recorrido que apuesta por las historias, los paisajes urbanos y las emociones que atraviesan la identidad rioplatense.

El encuentro tendrá además una participación especial, Patricia Malanca, una de las voces destacadas del tango contemporáneo, se sumará como invitada. Su presencia aporta otra mirada generacional y artística a una propuesta que justamente busca tender puentes entre distintas épocas del género.

La historia musical de Pamela Mazza

Mazza llega a este concierto con una trayectoria vinculada tanto al tango como a la canción popular. Entre sus trabajos se encuentra “Raíces”, álbum publicado en 2022 que reúne ocho canciones y cuenta con participaciones especiales, entre ellas “Tinta Negra” junto a Lula Bertoldi, cantante de Eruca Sativa. El disco también incluye “Milonga del Bien”, “Gaviotas”, “La Simpleza” y “Buenos Aires Sigue Gris”.

A ese recorrido se sumaron posteriormente distintos singles, entre ellos “Tita”, “Milonga y Amor” y “Soy un Arlequín”, que forman parte de una búsqueda artística que combina la tradición del tango con una mirada propia sobre la canción.

En “Entre Tangos y Canciones”, esa identidad estará acompañada por una formación integrada por Carlos Fazio en guitarra, Alexis Demartin en bajo eléctrico y Olmo Masini en bandoneón, mientras que Mazza estará a cargo de la voz y el piano.

El concierto tendrá lugar en Pista Urbana, espacio cultural ubicado en el corazón de San Telmo que sostiene una programación dedicada a la música en vivo y al encuentro entre artistas y público. El lugar, situado en Chacabuco 874, cuenta con una programación habitual que incluye tango, folklore y distintas expresiones de la música popular.