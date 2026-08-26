Nuevas entradas para Aitana en el Movistar Arena 2026: precios y fecha de cuándo toca

Aitana Ocaña, la indiscutible reina del pop español contemporáneo, regresa a Argentina en el momento más consagratorio de su carrera profesional. La artista llega a Buenos Aires en el marco de su "Cuarto Azul World Tour", su gira más ambiciosa, con la que busca desplegar en vivo el universo de su más reciente trabajo discográfico. Ante un público enardecido y manija, la cantante pisará el escenario del Movistar Arena para ofrecer tres shows que prometen convertirse en una experiencia sensorial e íntima de mucha conexión pop colectiva.

Una tercera fecha ante la locura de sus fanáticos

El furor por presenciar este espectáculo conceptual provocó que las localidades para sus dos primeras presentaciones, programadas para el 21 y 22 de octubre, se agotaran en pocas horas. Frente a esta respuesta, la productora confirmó una tercera fecha para el 23 de octubre en el estadio en Villa Crespo.

Los tickets para esta nueva función estarán a la venta a partir de las 16:00 horas, a través del sitio web oficial del Movistar Arena. El público cuenta con la flexibilidad de utilizar todos los medios de pago disponibles, sumado al beneficio exclusivo para los clientes de tarjeta Galicia Visa, quienes pueden adquirir sus ubicaciones en hasta 6 cuotas sin interés. Los precios de las entradas varían según la ubicación dentro del recinto, y se darán a conocer cuando se habilite la compra.

Aitana anuncia una nueva fecha en Buenos Aires. (Crédito de imagen: Dale Play)

El fenómeno Aitana: de Barcelona a la consagración en la escena global

Nacida en Sant Climent de Llobregat, Barcelona, Aitana saltó a la fama masiva en 2017 tras su destacado paso por el certamen televisivo Operación Triunfo. Desde aquel fenómeno inicial, su evolución artística no ha conocido techo. A lo largo de su trayectoria, ha demostrado versatilidad para experimentar con diversos géneros musicales, transitando con solvencia desde el pop acústico y las baladas románticas hasta la música urbana, el synth-pop de tintes ochenteros y los ritmos de la electrónica de baile.

Esa capacidad de reinventar su narrativa visual y sonora la ha posicionado como una de las referentes más influyentes del pop en español a nivel internacional. Tras debutar en el puesto número uno con su álbum CUARTO AZUL y acumular millones de reproducciones globales, Aitana demuestra una propuesta sofisticada y auténtica que reafirma el lazo que la une con sus seguidores argentinos.